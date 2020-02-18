Танкер с украинскими моряками подвергся нападению

Пираты похитили в Гвинейском заливе 10 моряков с торгового судна Alpine Penelope (IMO 9379301, флаг Либерии), среди членов экипажа которого были украинцы.

Об этом сообщает Трасса Е-95 со ссылкой на Maritime Bulletin.

Танкер направлялся из Нидерландов в Лагос. Дежурный офицер во время вахты опознал двух вооруженных людей на борту. На судне подняли тревогу, после чего связь с танкером была потеряна.

Последний раз на карте Автоматической идентификационной системы АIS судно Alpine Penelope отображалось 20 февраля в 01:30 UTC (3.30 по Киеву), сигналов с тех пор не было.

Отметим, что на борту находилось 24 члена экипажа, среди которых – граждане Украины, Грузии, а также Филиппин. Национальность десяти моряков, захваченных пиратами, уточняется.