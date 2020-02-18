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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Россия в очередной раз упрощает получение гражданства для украинцев

Категория: Новости / История и общество

Россия в очередной раз упрощает получение гражданства для украинцев

Российская Федерация готовит очередное упрощение раздачи своих паспортов гражданам Украины. Соответствующий законопроект подготовило правительство РФ, передает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По словам главы комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова, в новом законопроекте от граждан Украины, Беларуси, Молдовы и Казахстана не будет требоваться пятилетнего срока пребывания. Кроме того, им не нужно будет доказывать материальное положение.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство России готовит существенные изменения в законодательство о гражданстве, которые позволят иностранцам получить российский паспорт без отказа от старого.

Отметим, Россия упрощает получение гражданства в рамках Концепции государственной миграционной политики, согласно которой Москва намерена привлечь от 5 млн до 10 млн новых граждан.

 



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