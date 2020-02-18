Рябошапка назвал причины, препятствующие расследованию расстрелов на Майдане

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назвал несколько причин, по которым в течение шести лет не были расследованы дела Майдана.

Об этом он рассказал в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1", передает ГолосUA.

На вопрос о том, кто виноват, что расследование преступлений против активистов Майдана не было доведено до конца, Рябошапка заявил, что может назвать только причины.

Следствие было организовано не таким образом, чтобы максимально быстро выйти на лиц, виновных в тех преступлениях. Мы потеряли много времени, мы потеряли много вещественных доказательств и каждый день мы теряем фактические возможности для дальнейшего расследования... Не было политической воли, потому что несколько человек, которые могли быть привлечены к уголовной ответственности значительно раньше, они не были привлечены... Несколько подозрений были объявлены уже после того, как мы пришли,

− указал генпрокурор.

По его словам, также были проблемы с тем, что следствию не давали возможности в полную силу развернуться.

Были проблемы с тем, что следствие не имело должного коммуникации с стороны МВД и Службы безопасности Украины... Были проблемы с тем, что следствие не обеспечивали необходимыми ресурсами. Это проблемы с экспертизами. Сейчас огромное количество экспертиз не проведены, в том числе, это баллистика. То есть, каким образом были убиты люди и откуда происходили выстрелы. Это одни из ключевых экспертиз,

− отметил Рябошапка.

Кроме того он рассказал, что в Офисе генпрокурора знают, кто мог "слить" материалы следствия по расследованию дел Евромайдана.

Что касается утечки информации, которая состоялась, то она состоялась собственно... Мы подозреваем, что это тот человек, который работал не при мне, а работал при Горбатюке (бывший начальник управления специальных расследований ГПУ − ред.). Мы знаем, кто это мог сделать. Мы проводим расследование, есть уголовное производство. Это не были потерянные материалы. Это были скопированные материалы. И, очевидно, что мы это расследование доведем до логического завершения и привлечем виновных к ответственности,

− подчеркнул гепрокурор.