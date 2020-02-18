В ООН прокомментировали ситуацию в Новых Санжарах

В Организации объединенных наций осудили беспорядки в Новых Санжарах во время поселения эвакуированных из Китая. Об этом говорится в заявлении ООН, обнародованном в Facebook, передает Корреспондент.net.

Нападение на эвакуированных украинских граждан минувшей ночью в Полтаве не должно иметь места в сегодняшней Украине. Эти мужчины и женщины уже прошли через травматический период затяжной изоляции и заслуживают уважения достоинства и безопасного возвращения в Украину,

- сказано в сообщении.

Также в заявлении речь идет о том, что ООН осуждает насилие и призывает правительство принять все необходимые меры для обеспечения безопасности для всех, кого коснулась эта ситуация. В организации также добавили, что продолжают поддерживать меры украинского правительства по усилению готовности и реагирования на вспышку вируса COVID-19.

В нашем раздробленном и разделенном мире здоровье является одной из немногих сфер, которая дает странам возможность работать вместе ради общего дела. В прошлом в ситуациях со вспышками болезней страх и недоверие тормозили, а вовсе не помогали реагировать на угрозу. Поэтому сейчас - время фактов, а не страха, время рациональности, а не слухов. Это время солидарности, а не стигмы,

- говорится в заявлении.