 
Информация к новости
  • Просмотров: 65
  • Дата: Сегодня, 20:00
Сегодня, 20:00

Пес обошел премьера в конкурсе Житель города

Категория: Новости

Пес обошел премьера в конкурсе Житель города

Премьер-министр Финляндии Санна Марин оказалась менее популярной, чем немецкая овчарка по кличке Топи. Топи сумел обойти главу правительства в конкурсе на звание Жителя города Тампере-2020, пишет издание Tamperelajnen, проводившее конкурс.

Читателям издания предлагалось проголосовать за одного из 13 известных горожан, в число которых включили и Топи. Свой голос отдали четыре тысячи человек.

Овчарка набрала 15% голосов, тогда как премьер - 14,5%.

Горожане рассказали, что Топи, которая имеет свою страничку в Instagram и 133 тысячи подписчиков, помогла им лучше узнать и полюбить свой город. Также многие отметили, что фото овчарки дарит им хорошее настроение.

Хозяйка собаки Нина Линстедт рассказала, что заводя для своего четырехлапого друга страницу в соцсети, не ожидала такой популярности.

Я создала для Топи страницу в Instagram пять лет назад, когда собаке исполнилось всего несколько месяцев. Мне показалось, что это проще, чем собирать альбом с фотографиями,-
 отметила Линдстедт.

Добавим, что Санна Марин заняла кресло главы правительства Финляндии в декабре 2019 года.

Пес обошел премьера в конкурсе Житель города

Пес обошел премьера в конкурсе Житель города



Источник: Корреспондент.net



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать