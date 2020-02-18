Пес обошел премьера в конкурсе Житель города

Премьер-министр Финляндии Санна Марин оказалась менее популярной, чем немецкая овчарка по кличке Топи. Топи сумел обойти главу правительства в конкурсе на звание Жителя города Тампере-2020, пишет издание Tamperelajnen, проводившее конкурс.
Читателям издания предлагалось проголосовать за одного из 13 известных горожан, в число которых включили и Топи. Свой голос отдали четыре тысячи человек.
Овчарка набрала 15% голосов, тогда как премьер - 14,5%.
Горожане рассказали, что Топи, которая имеет свою страничку в Instagram и 133 тысячи подписчиков, помогла им лучше узнать и полюбить свой город. Также многие отметили, что фото овчарки дарит им хорошее настроение.
Хозяйка собаки Нина Линстедт рассказала, что заводя для своего четырехлапого друга страницу в соцсети, не ожидала такой популярности.
Добавим, что Санна Марин заняла кресло главы правительства Финляндии в декабре 2019 года.