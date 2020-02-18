Twitter тестирует новые функции борьбы с “фейками”

Социальная сеть Twitter экспериментирует с функциями, что позволят обозначать ложную информацию или "фейки" под твитом пользователям. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Сообщается, что такая функция является одной из многих, что сейчас проходят этап тестирования.

Twitter тестирует маркировку светлым цветом публикаций политиков и других публичных лиц с ложью или ложной информацией сразу под постом,

- говорится в сообщении.

Также эта фунция поможет журналистам или людям, которые занимаются “фактчеком” помечать цветом информацию в твите, которая является неправдивой или манипулятивной.

То есть функция позволит проверенным людям корректировать информацию.

Пока Twitter не сообщает дату выпуска новых функций по борьбе с дезинформацией.

Напомним, Twitter будет помечать и удалять фейковые посты с 5 марта 2020 года. Соцсеть начнет оставлять специальную отметку мультимедиа, в случае если они созданы для манипулирования людьми, а также будут проверять текст, который будет сопровождать данный файл и профиль, что его опубликовал.