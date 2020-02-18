Twitter тестирует новые функции борьбы с “фейками”

Социальная сеть Twitter экспериментирует с функциями, что позволят обозначать ложную информацию или "фейки" под твитом пользователям. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
Сообщается, что такая функция является одной из многих, что сейчас проходят этап тестирования.
Также эта фунция поможет журналистам или людям, которые занимаются “фактчеком” помечать цветом информацию в твите, которая является неправдивой или манипулятивной.
То есть функция позволит проверенным людям корректировать информацию.
Пока Twitter не сообщает дату выпуска новых функций по борьбе с дезинформацией.