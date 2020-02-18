В честь Греты Тунберг назвали метеочувствительных улиток 

Международная группа ученых назвала в честь экоактивистки Греты Тунберг новый вид улиток из семейства циклофорид. Об этом они сообщили в исследовании, опубликованном в Biodiversity Data Journal, передает LIGA.net.

Новый вид нашли в Брунее.

Авторы публикации пишут, что улитки Craspedotropis gretathunbergae очень чувствительны к засухам, экстремальным перепадам температуры и деградации лесов, "что, вероятно, будет проявляться все чаще по мере продолжения изменения климата", и из-за этого вспомнили о Тунберг.

Ученые утверждают, что получили одобрение экоактивистки назвать улитку ее именем: она заявила, что "будет рада". Это нетипично для мира науки: обычно с "оригиналами" никто не советуется и разрешения не спрашивает.

Ранее ее именем назвали новый вид жука.

Тунберг стала известна после экопикетов у шведского парламента. Ее примеру последовали школьники в других странах мира. Они начали выходить на протесты и требовать от правительства бороться с изменением климата.