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  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

В честь Греты Тунберг назвали метеочувствительных улиток 

Категория: Новости

В честь Греты Тунберг назвали метеочувствительных улиток 

Международная группа ученых назвала в честь экоактивистки Греты Тунберг новый вид улиток из семейства циклофорид. Об этом они сообщили в исследовании, опубликованном в Biodiversity Data Journal, передает LIGA.net.

Новый вид нашли в Брунее.

 

Авторы публикации пишут, что улитки Craspedotropis gretathunbergae очень чувствительны к засухам, экстремальным перепадам температуры и деградации лесов, "что, вероятно, будет проявляться все чаще по мере продолжения изменения климата", и из-за этого вспомнили о Тунберг.

В честь Греты Тунберг назвали метеочувствительных улиток 

Ученые утверждают, что получили одобрение экоактивистки назвать улитку ее именем: она заявила, что "будет рада". Это нетипично для мира науки: обычно с "оригиналами" никто не советуется и разрешения не спрашивает.

Ранее ее именем назвали новый вид жука.

Тунберг стала известна после экопикетов у шведского парламента. Ее примеру последовали школьники в других странах мира. Они начали выходить на протесты и требовать от правительства бороться с изменением климата. 

 

 



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