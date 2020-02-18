Горький шоколад защитит от кашля и спасет от переедания – медики

Вкушая шоколад, можно сберечь свое здоровье и повысить настроение, уверяют медики, сообщает ГолосUA со ссылкой на Newsyou.info.

О полезных свойствах некоторых сладких продуктов напомнили врачи.

Вместе с тем медики предупредили, что имеется в виду не молочный шоколад, а темный или горький. Это лакомство уменьшает накопившиеся в организме объемы кортизола - гормона стресса, а также способствует выработке гормона радости.

Врачи рекомендуют употреблять черный шоколад особенно в конце зимы - в период, когда у многих людей развивается сезонная депрессия. Этот десерт также очень полезен при кашле.

Этот сорт шоколада к тому же может «спасти» человека от переедания, поскольку он защищает от чрезмерного аппетита, поэтому проблема появления лишних килограммов становится неактуальной. Более того, «шоколадный» кофеин предотвращает отечность.

Антиоксиданты, которыми богаты бобы какао, помогут забыть о резких скачках давления и уменьшить повреждение клеток печени. К тому же из-за содержащихся в шоколаде флавоноидов, положительно влияющих на состояние сосудов, можно защититься от инсультов и инфарктов.

Для восстановления кишечной микрофлоры медики советуют есть шоколад с повышенным содержанием какао-бобов в сочетании с пребиотиками. Темный шоколад может помочь снизить риск тромбообразования - полифенолы в какао имеют «эффект аспирина». Он также, нормализуя работу клеток поджелудочной железы, оградит от заболеваемости диабетом.