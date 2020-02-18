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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Монахова: Украине нужны качественный" рэп, стендаперы и Youtube-каналы

Категория: Новости / Культура и искусство

Монахова: Украине нужны качественный" рэп, стендаперы и Youtube-каналы

Уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова выступает за появление украиноязычного культурного продукта в сферах, где он сейчас отсутствует, чтобы сделать украинский язык престижным и интересным.

 

 

До того времени, пока украинский язык не распространиться на все сферы, не только общественной, жизни, до того времени, пока в Украине не будет нормальной рэп-культуры на украинском языке, качественного рэпа на украинском языке, молодежь сидит в YouTube, и пока не будет стендаперов и комиков на украинском языке, популярных YouTube-каналов, до того времени мы остаемся в таком официальном состоянии, когда закон о языке регулирует публичные сферы общения,
- сказала Монахова на круглом столе на тему: "Язык объединяет, разнообразие обогащает", передает "Телеграф".

Она подчеркнула, что выступает за то, чтобы украинский язык был престижным, выгодным и интересным.

По этим трем меркантильным причинам его можно будет "продвинуть", как говорит молодежь, в Украине,
- добавила Монахова.

Отметим, что сегодня, 21 февраля, в Украине отмечается Международный день родного языка.



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