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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

Нафтогаз снизил цену на газ для промышленности

Категория: Новости / Экономика и финансы

Нафтогаз снизил цену на газ для промышленности

В феврале 2020 года Нафтогаз снизит цену на топливо для промышленных потребителей на 14−15% по сравнению с январем, сообщает пресс-служба компании.

Точная цена будет зависеть от условий, на которых потребители этот газ будут покупать.

Предложенные цены на природный газ с ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты. В зависимости от этих показателей, Нафтогаз предлагает газ по цене 4661 — 5208 грн/тыс куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами),
— говорится в сообщении.

 

Напомним, что с 1 января в Украине начали действовать новые цены на газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей.



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