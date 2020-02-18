Рада предложила посмертно присвоить Кузьме Скрябину звание народного артиста

Верховная Рада обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с запросом по поводу присвоения посмертно звания "Народный артист Украины" Кузьме Скрябину (Андрею Кузьменко).

Об этом сообщают #Буквы. Запрос инициировал нардеп от “Слуги народа” Павел Мельник.

За направление документа Зеленскому проголосовали 260 нардепов (185 – от “Слуги народа”, 8 – от ОПЗЖ, 17 – от “Европейской Солидарности”, 13 – от ВО “Батькивщина”, 8 – от группы “За майбутне”, 15 – от “Голоса”, 3 – от группы “Довира”, 11 внефракционных).

В запросе предлагается присвоить звание Кузьме Скрябину и другим выдающимся деятелям Украины, которые при жизни не получили “народного артиста”. Для этого нужно будет внести изменения в соответствующий указ, что позволит присваивать почетные звания посмертно.

Андрей Кузьменко – украинский певец, композитор, телеведущий, продюсер, лидер группы “Скрябин”. Он погиб в ДТП 2 февраля 2015 года. Автомобиль, на котором музыкант возвращался с концерта в Кривом Роге, столкнулся с молоковозом. Кузьменко было 46 лет.

2 февраля 2020 года была пятая годовщина со дня трагической гибели лидера группы “Скрябин” Андрея Кузьменко (Кузьмы Скрябина). #Буквы рассказывали о жизни и творчестве музыканта.

Киевский городской совет присвоил скверу в столице имя погибшего музыканта Кузьмы Скрябина.