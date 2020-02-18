Самовоспроизводящееся разложение ВИДЕО

«Бессмысленно искать гостайну в проходном дворе».

Ветеран спецслужб

«Макс Бужанский нашел небольшое, но все же нецелевое использование бюджетных средств. Оказывается, отчет правительства писало не правительство, а PR-агентство жены Фаворова, главы газового дивизиона «Нафтогаза». В связи с этим считаю, в Регламент ВР и Регламент Кабмина надо внести такие изменения: раз в год перед парламентом отчитывается PR-агентство жены Фаворова. Потому, что законодательство должно описывать реальность и, следовательно, быть приведено в соответствие с реальностью. Кстати, «Нефтегаз» тоже не сам судится, а нанимает дороговалютных юристов. Хотелось бы все же хоть примерно понять, чем же занято в это время сформированное парламентом правительство и созданная правительством госкомпания, управляющая энергетической отраслью», – пишет в своем Facebook известный политолог Елена Дьяченко. На вопрос из Сети, есть ли у PR-агентства жены Фаворова разрешение на допуск к гостайне, Елена, не задумываясь, отвечает: «Дебилизм правительства уже общедоступная информация и гриф секретности сняли». По сути, можно констатировать, что у государства остались только пиарные функции, которые можно смело передавать PR-агентству жены Фаворова. А центр управления страной находится в другом месте.

Такая система управления, при которой государство управляется из-за рубежа, называется колониальной, сегодняшний неоколониализм отличается от классического колониализма лишь тем, что действует скрытно, создавая иллюзию, что колониальное управление – перевернутая страница истории.

Между тем главная задача колониального управления – это отнюдь не интересы местного населения и даже не эффективность эксплуатации территории. Главное – любой ценой избежать смычки местного населения и местной власти. Потому, что у возникшей тогда структуры могут возникнуть вопросы. Например, а зачем нам нужны колонизаторы?. А так понятно – местной власти колонизаторы нужны, чтобы иметь возможность и дальше грабить население. Населению колонизаторы нужны для защиты от местной власти – если та совсем зарвётся. Все при деле.

Соответственно встаёт вопрос подбора кадров для местной власти. Ведь иностранца туда не поставишь – слишком велик культурный разрыв с местным населением, полноценная коммуникация невозможна. Есть вариант использования для этой цели местных национальных и религиозных меньшинств, желательно находящихся в конфликте с основной массой населения. Такой метод отрабатывался британцами в Индии и довольно эффективно работал. Структура такого типа надёжно выполняет основную задачу – население для такой местной власти «чужое», друг друга они ненавидят. Но конфликт между колониальным населением и местной властью в этом случае может переходить в острую форму, чего все-таки лучше избегать.

Как обеспечить, чтобы при этом власть и население воспринимали друг друга чужими? Решается это способом «отрицательного отбора», который не одно десятилетие ведется в нашей стране, а сегодня дошел до абсурда.

В метрополии во власть отбираются лучшие. Конечно, со всеми возможными ошибками и погрешностями, но принцип такой. А в колонии же во власть отбираются худшие. И делается это целенаправленно, причём такая система очень устойчива. Какие-либо стихийные бунты для неё безопасны: ну заменят Яценюка на Гройсмана, Гройсмана на Гончарука – какая разница? Главное – система продолжает работать, гарантируя самовоспроизводящееся разложение.