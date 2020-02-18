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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Более 50% украинцев боятся коронавируса, но лечат грипп дома

Категория: Новости / Политика

Более 50% украинцев боятся коронавируса, но лечат грипп дома

Порядка 60% украинцев считают коронавирус страшным заболеванием, которое угрожает человечеству. При этом более 50% не обращаются к докторам, заболев гриппом.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

Так, 61,7% опрошенных считают, что коронавирус — опасный вирус, который угрожает человечеству, еще 11,1% затрудняются оценить, насколько его распространение опасно.

Более 50% украинцев боятся коронавируса, но лечат грипп дома

В то же время 50,6 процента опрошенных сообщили, что, заболев острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом, лечатся дома.

Более 50% украинцев боятся коронавируса, но лечат грипп дома

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова по заказу Фонда “Open Ukraine” с 13 по 17 февраля 2020 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки — 2,3%.

Отметим, за минувшую неделю в Украине было зарегистрировано десять летальных случаев вследствие гриппа. На позапрошлой — 8 летальных случаев. Ни один случай коронавируса на сегодня в Украине не зарегистрирован.

Количество украинцев, которые полностью доверяют МОЗ как источнику информации о гриппе и ОРВИ — всего 4%. Родственникам же доверяет каждый пятый. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.



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