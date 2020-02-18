АНОНС Слова № 7 (1386) ВИДЕО

Премьер-министр Алексей Гончарук обнародовал видео с отправлением самолета для эвакуации украинцев из Китая, где по прежнему распространяется коронавирус нового типа. Ну, наконец-то, дождались!

Ранее в Минздраве заявили, что эвакуации не подлежат люди с симптомами острой респираторной инфекции.

Эвакуированных из Уханя граждан, а также членов экипажа самолета по прибытии в Украину поместят на карантин - минимум на 14 дней. Место изоляции граждан будет под круглосуточной охраной Национальной гвардии и Национальной полиции. Только вот почему-то о том, где же конкретно будет располагаться это место – никто не сообщает. Хотя зачем это держать в секрете – вопрос! Впрочем, у нас к нашему правительству и чиновникам масса вопросов…

Сегодня в анонсе очередного номера газеты Слово мы как обычно расскажем вам о том, что нового и интересного произошло на этой неделе в стране и в мире и что нашло отражение на страницах нашей газеты.

Игорь Назаренко. «Самовоспроизводящееся разложение»

Такая система управления, при которой государство управляется из-за рубежа называется колониальной, сегодняшний неоколониализм отличается от классического колониализма, лишь тем что действует скрытно, создавая иллюзию, что колониальное управление перевернутая страница истории.

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Между тем главная задача колониального управления – это отнюдь не интересы местного населения и даже не эффективность эксплуатации территории. Главное – любой ценой избежать смычки местного населения и местной власти. Потому что у возникшей тогда структуры могут возникнуть вопросы. Например – «а зачем нам нужны колонизаторы?». А так понятно – местной власти колонизаторы нужны, чтобы иметь возможность и дальше грабить население. Населению колонизаторы нужны для защиты от местной власти – если та совсем зарвётся. Все при деле. В метрополии во власть отбираются лучшие. А в колонии же во власть отбираются худшие. И делается это целенаправленно, причём такая система очень устойчива. Какие-либо стихийные бунты для неё безопасны – ну заменят Яценюка на Гройсмана, Гройсмана на Гончарука – какая разница? Главное - система продолжает работать, гарантируя самовоспроизводящееся разложение.

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Подробнее о саморазложении нашей страны - читайте в колонке редактора.

Дмитрий Волошенков «К столетию последнего боя Одесских кадетов»

В прошлом историческом очерке наш постоянный автор Дмитрий Волошенков уже писал о февральской эвакуации 1920 года белого движения и представителей интеллигенции. Хаос и отсутствие организации процесса посадки на корабли, скопившиеся в обледенелой акватории Одесского порта, привели к тому, что только каждый третий из бегущий от наступающих большевиков смог попасть на борт.

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Одной из наиболее трагических страниц того периода является судьба воспитанников легендарного Одесского кадетского корпуса, оказавшихся брошенными в этом адском водовороте событий.

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Подробнее о том, как все было и что же произошло с мальчишками, читайте в материале Дмитрия Волошенкова.

Майя Жиговская. «Общество потребления - удастся ли сменить желания на стремления?»

При всем внешнем многообразии общества, при всей его многоликости человеческие отношения стремятся к некому универсальному образцу. Подобным образцом, возведенным на пьедестал общественных ценностей является «потребление». И общество наше носит официальное название «общество потребления».

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Сегодня можно бодро отрапортовать, что современное общество окончательно превратилось в потребительское! Эгоизм просочился во все поры нашей повседневности, и само оно непрестанно генерирует гедонистический самообман. К примеру, девушка хочет найти себе мужа, который непременно должен соответствовать каким-то ее требованиям, при этом она совершенно не задумывается, а кем является она сегодня, кем планирует быть? Похоже гамлетовский вопрос «быть или не быть» окончательно вышел из моды.

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О том, так ли это на самом деле и как дальше будет развиваться общество потребления – читайте в материале Майи Жиговской.

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Ну а мы еще раз напоминаем, что все те статьи, о которых только что рассказали и еще много интересного вы найдете на страницах газеты «Слово».