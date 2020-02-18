Поп Гапон Санжарского уезда

Вчера в поселке Новые Санжары вспыхнул настоящий бунт. Местные жители устроили обструкцию украинцам, вернувшимся из китайского Уханя. В это село на Полтавщине их привезли для карантина: здесь расположен специальный санаторий МВД.

Однако сочувствия со стороны ново-санжарцев не было. Вместо этого в эвакуированных сограждан полетели камни и бутылки. Что напомнило картинки из учебника по истории средних веков.

Со средневековьем вчерашний протест связывало еще одно — участие в этой истории священника, который возглавляет местную парафию ПЦУ. Судя по его записям в соцсетях, он выехал на место столкновений и недвусмысленно поддержал разыгравшееся в поселке мракобесие.

Кроме того, священники ПЦУ поддерживали и вспышки короно-истерии на Западе Украины.

“Страна” разбиралась в том, как это произошло.

Как отец Педина коронавирус изгонял

О своем участии в протестах открыто сообщал в Facebook клирик ПЦУ Дмитрий Педина, настоятель местного храма Преображения Господня.

Еще 19 февраля — то есть прямо перед началом массовых акций — он перепостил сообщение ГО “Голос Новосанжарщины”, в котором рисовались апокалиптические последствия прибытия украинцев из Ухани в Новые Санжары.

“Корона-вирус на пороге”, — гласил заголовок. Далее в этом заявлении был прекрасно все. Украинцы, которых везли из Китая, называлиcь “инфицированными”. А Новые Санжары, говорилось в посте, станут “лепрозорием” — то есть, местом, где живут прокаженные.

“Семь с половиной тысяч километров — это расстояние от Новых Санжар в китайский город Ухань, но корна-вирус может преодолеть эти тысячи километров за считанные часы.

Из достоверных источников, сегодня мной была получена информация о том, что уже завтра, 20 февраля в военном санатории планируют разместить первую группу инфицированных смертельно опасным вирусом — то есть наш поселок Новые Санжары из курортного городка превратится в некий “лепрозорий”, санаторий из визитной карточки станет вирусо-могильником, а жители поселка обречены на смертельную опасность.

У нас ликвидировали санстанцию, тем самым объявить и обеспечить усиленный санитарный контроль и защиту населения некому.

Готова ли власть, руководители районных медицинских учреждений к опасному “сюрпризу”?

Земляки! Давайте будем неравнодушными и, сплотившись уже завтра, не допустим смертельную опасность в родной дом!

Призываю к репосту!”, — писалось в сообщении, которое перепостил Педина.

В комментариях ему ответил сам святой отец. В своем посте он подтвердил, что выступал против приезда “уханьцев” в Новые Санжары. Но отрицает, что кого-то подстрекал.

“Люди люди ... Уже пишут что я подстрекал народ! Вы там были? Вы слышали? Там стоят мои прихожане! Там стоит все наше население! Мы не против того, чтобы эвакуированные граждане возвращались на родину! Но пусть для них оборудуют специальные заведения! Руководитель Полтавского департамента здравоохранения не исключает того, что люди являются носителями вируса! Церковь — это люди! Все люди там! Судите как хотите, делайте что хотите! И никого, НИКОГО я не подстрекал!”.

Также в комментариях он заявил, что видео с его участием в протестах нету. Пользователи ответили, что он сам его удалил со своей страницы. Скриншота нет, но как мы видели выше — священник уже удалял посты по этому вопросу. Видимо, после реакции из ПЦУ, куда жаловались на действия отца Дмитрия.

В самой церкви поступка своего клирика пока не комментировали. По данным источника “Страны” в околоцерковных кругах, и ряд других священников ПЦУ поддержал выступления против прибытия эвакуированных из Китая украинцев. Причем он не исключает, что это делалось централизованно.

“На Западной Украине также участвовали в событиях священники ПЦУ и греко-католики. Эта такая форма их оппозиционной деятельности. Они в целом недовольны тем, что после победы Зеленского прекратилась активная их поддержка со стороны государства в борьбе с УПЦ. Также они сильно обижены на власть, что та не оставила на своем посту Юраша”, — рассказал наш собеседник, говоря о борьбе за кресло главы комитета по религии и этнополитике, куда не смог пробиться “отец Томоса” Андрей Юраш — вместо него Минкульт недавно рекомендовал назначить кандидата социологических наук Елену Богдан.

Ранее в Тернопольской области действительно состоялся молебен против приезда в область людей из Уханя, который возглавил местный священник. Об этом говорится на видео, которое опубликовали местные журналисты.

Как оказалось, этим батюшкой был протоиерей Василий Мариновский, настоятель храма Святой Троицы ПЦУ в Микулинцах — поселке, где расположен санаторий “Медоборы”. Туда изначально планировали селить беглецов от коронавируса.

О том, что именно он проводит ночные молебны по поводу коронавируса, говорится на Facebook местного интернет-ТВ “Медіатор”.

Оказывается, таких молебнов там уже прошло несколько. Последний был вчера. “В Микулинцах люди не расходятся. Боятся, что эвакуированных таки привезут”, — сообщают местные журналисты.

Все молебны вел именно протоиерей ПЦУ Василий Мариновский. “Третьи сутки на обороне”, — гласит название сюжета с участием священника.

Правда, сам священник в интервью заявил, что не против доставки людей из Уханя в Украину. Но люди переживают за свои семьи. Он также признал, что люди чувствуют облегчение, что эвакуированных привезли не в “Медоборы”.

“Мы собирались, чтобы совершить вечернюю службу, молились за счастливый прилет братьев и сестер в Украине. Мы молились, чтобы власть брала на себя ответственность и организовывала то, что от нее требуется в таких ситуациях... Мы не подговариваем никого против кого-то. Напротив, добавляем людям духа, потому что они измучены, истощены, третью ночь в неведении... Не столько люди переживают за себя, как за своих внуков. Просим не судить нас слишком строго. А если и согрешили, мы каемся. Прости нас, Господи, грешные мы “, — сказал настоятель.

Впрочем, вряд ли можно как-то иначе объяснить уличные молебны, даже под дождем — как не желанием не допустить приезда “прокаженных” из Уханя.

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