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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Показатель теневой занятости упал до самого низкого за 10 лет уровня

Категория: Новости / Экономика и финансы

Показатель теневой занятости упал до самого низкого за 10 лет уровня

Уровень теневой занятости в Украине в конце 2019 года упал до самого низкого за 10 лет уровня — 21%. Об этом сообщает Минэкономики со ссылкой на данные Госслужбы занятости.

“По данным Государственной службы занятости, количество работников и работодателей, которые заинтересованы в легализации трудовых отношений, увеличивается. В конце прошлого года уровень теневой занятости упал до 21% — самая низкая отметка за последние десятилетия. С начала 2020 года с почти 200 тысячами работников было заключены трудовые договора”, — говорится в сообщении.

В Минэкономики отметили, что на детенизацию трудовых отношений повлияли проверки Гоструда и Государственной налоговой службы. Тогда работодатели подали заявления на трудоустройство около 64 тысяч человек.

Ранее министр экономики Тимофей Милованов заявил, что в Украине работают легально 12,8 млн людей из 28,5 млн, остальные украинцы, по его словам, или трудоустроены неофициально, или выехали на заработки.

 

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