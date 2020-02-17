Элтон Джон потерял голос

Элтон Джон был вынужден прервать свой воскресный концерт в новозеландском Окленде: из-за воспаления лёгких у него пропал голос.

Легкую форму пневмонии врачи диагностировали у 72-летнего британского певца и композитора за несколько часов до концерта. Музыкант предупредил об этом зрителей, но сказал, что попробует петь. Он исполнил несколько песен, но потом голос внезапно отказал ему. Покидая сцену, Элтон Джон попросил прощения у зрителей, при этом он не смог сдержать слёз. Его проводили аплодисментами.

На своей страничке в Twitter он написал:

_"Я был твердо намерен дать лучшее представление, на которое был способен. Я пел и играл, отдавая всего себя, но мой голос пропал. Я разочарован, расстроен до глубины души. Я сделал всё, что мог".

Концерт в Окленде проходил в рамках международного гастрольного тура Farewell Yellow Brick Road. Врачи посоветовали Элтону Джону перенести его следующее выступление со вторника 18 февраля на среду 19 февраля, чтобы как следует восстановиться.

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