Цифровая стратегия Евросоюза и виртуальная реальность

Евросоюз представил стратегию информационных технологий и использования их на нужды своих граждан. Её ключевые направление — развитие искусственного интеллекта и работа с большими данными.

«Искусственный интеллект - это о больших данных. Данные, данные и снова данные, - сказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. - Мы все знаем, что чем больше у нас данных, тем умнее наши алгоритмы. Это очень простое уравнение, и поэтому так важно иметь доступ ко всем этим данным."

Евросоюз объявил, что хочет стать одним из глобальных конкурентов в сфере управлении данными, хранить их самостоятельно и производить обмен ими между странами-членами на собственном едином рынке. Это позволит уменьшить зависимость от высокотехнологичных компаний, принадлежащих третьим странам.

Для разработки искусственного интеллекта Еврокомиссия надеется привлечь инвестиций на 20 млрд евро.

«Я думаю, что стратегия хорошо продумана. В ней заложена амбициозная дорожная карта о том, что Европа хочет сделать в течение следующих 5–10 лет с точки зрения норм и законов, - сказал разработчик программного обеспечения Тома Буйе. - Нужно привечь к обсуждению стратегии все голоса - большие и малые, из разных секторов, из нашей сферы, академических кругов, гражданского общества, всех заинтересованных сторон, чтобы они дали свои оценки, поделились своими мыслями, взглядами и мнениями. Это важная вещь».

Эти консультации продлятся три месяца, а к концу года будет разработан свод правил и рекомендаций для искуственого интеллекта и больших данных, хотя глава Еврокомиссии первоначально обещала придать им форму жёстких законов.