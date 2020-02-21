Прикладная энциклопедия Вселенной: астрономический календарь - 2020 университета Мечникова

Одесский университет им. Мечникова презентовал 21-й выпуск астрономического календаря. В 2020 году ученые посвятили популярное издание 155 - летнему юбилею ОНУ. Издание рассказывает о событиях звездного неба, знакомит с выдающимися личностями отечественной космонавтики. «Университеты – острова научного знания. Стратегическая задача – привлечение молодежи к трендам в исследованиях, которые определят развитие человечества», — отметил на презентации астрокалендаря ректор ОНУ им. Мечникова Игорь Коваль.

В 21-м выпуске Одесского астрономического календаря:

- основные астрономические события 2020 года;

- история календарей мировых цивилизаций (календарь империи инков);

- серия популярных очерков «Золотой век радиоастрономии», «Генетический код Вселенной», программы предстоящих космических полетов, научные сенсации 2019-2020 года.

«История астрономии в университете — это история служения науке его сотрудников», — сказал в ходе презентации директор обсерватории Сергей Андриевский. Из видимых в Украине астрономических явлений можно будет наблюдать 5 - 6 июня полутеневое лунное затмение; 21 июня – кольцеобразное солнечное затмение. Метеорные потоки готовимся наблюдать в течение года: 22 апреля – Лириды, 12 августа – Персеиды, 17 ноября – Леониды. Об этом рассказал один из авторов астрокалендаря, доцент кафедры теоретической физики Александр Базей.

«Одесский астрономический календарь – путеводитель по Вселенной, — отметил редактор издания, директор университетского планетария Михаил Рябов. — Чтобы сделать это путешествие наглядным, приглашаем всех на астрономические фестивали в обсерваторию».

Отметим, что Одесский университет, один из немногих украинских вузов, работает в области прикладных разработок космического направления с такими флагманами, как «Укркосмос», КБ «Южное».

Об этом сообщил ректор ОНУ Игорь Коваль.