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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Украину на Евровидении 2020 представит группа Go-A

Категория: Новости / Культура и искусство

Украину на Евровидении 2020 представит группа Go-A

 

Определился украинский участник на Евровидении 2020. По результатам финального концерта победу одержала фольктроник-группа Go-A.

Коллектив победил в финальном шоу с абсолютным результатом, набрав 6 баллов и у жюри, и у зрителей. 

В финале победитель нацотбора соревновался с певицами KRUTь, Jerry Heil, солистами Khayat и Дэвидом Аксельродом, а также дуэтом Tvorchi. По результатам жеребьевки украинский конкурсант выступит во второй половине первого полуфинала большого Евровидения, который состоится 12 мая в нидерландском Роттердаме. Финальное шоу песенного конкурса запланировано на 16 мая.

 

Источник: 112.ua


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