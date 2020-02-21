Украину на Евровидении 2020 представит группа Go-A

Определился украинский участник на Евровидении 2020. По результатам финального концерта победу одержала фольктроник-группа Go-A.

Коллектив победил в финальном шоу с абсолютным результатом, набрав 6 баллов и у жюри, и у зрителей.

В финале победитель нацотбора соревновался с певицами KRUTь, Jerry Heil, солистами Khayat и Дэвидом Аксельродом, а также дуэтом Tvorchi. По результатам жеребьевки украинский конкурсант выступит во второй половине первого полуфинала большого Евровидения, который состоится 12 мая в нидерландском Роттердаме. Финальное шоу песенного конкурса запланировано на 16 мая.