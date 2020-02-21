Необузданный кретинизм на марше! Малюська порадовал соцсети новым фото, где он читает книгу, стоя на руках

Министр юстиции Денис Малюська снова удивил соцсети креативым фото - он обнародовал на своей странице в Facebook фотографию, как он читает книгу, стоя на руках вниз головой у себя в кабинете.

"Вчера успешно отчитались перед парламентом, теперь можно и книжку почитать, - написал он снимком и добавил хештег "правительство технократов", - написал министр.

Пост сразу же стал популярным в соцсетях. Пользователи комментируют и репостят фото главы Минюста. В частности, журналист Наталия Влащенко сиронизировала, что теперь ждет премьер-министра Гончарука на поперечном шпагате.

Министр юстиции успел запомнится необычными снимками с рабочего места - ранее он решил поддержать премьер-министра Алексея Гончарука в ситуации с прослушкой и его заявлением об отставке. Министр опубликовал фотографию, на которой от него осталась" лишь одна рука, готовящаяся подписать некий приказ.