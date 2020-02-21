Комитет избирателей назвал "Слугу народа" виртуальной политсилой

Партия "Слуга народа" остается преимущественно виртуальной политической силой, в работе которой возможна тенизация. Такое заявление сделал Комитет избирателей Украины по итогам анализа отчета партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за IV квартал 2019 года.

В частности, согласно отчету партии, она за указанный период потратила 479 млн. грн., однако из них ни копейки не пошло на заработную плату. В партии официально не работает ни один работник и нет ни одного местного отделения со статусом юридического лица. Такая ситуация может свидетельствовать о тенизации работы в "Слуге народа", считают в КИУ.

"Мы предполагаем, что часть работ, таких как ведение бухгалтерии или уборка офиса могут выполнять на контрактной основе. Однако работа такой структуры как парламентская партия предполагает легальную деятельность десятков человек, которые занимаются организационной, медийной и другой партийной работой", - отметил глава КИУ Алексей Кошель.

При этом в организации отмечают, что "речь не идет о нарушении закона", однако "местные организации не могут вести вести полноценную финансовую и хозяйственную деятельность без статуса юрлица".

Шесть пленарных заседаний Верховной Рады Украины и почти 300 голосований прошло в январе 2020 года. При этом сразу 42 нардепа пропустили большую часть заседаний, а 11 избранников и вовсе не голосовали, сообщил ранее Комитет избирателей Украины.