Великобритания переходит на культовые паспорта

В Великобритании уже с марта переходят на внутренние паспорта нового образца. Это "самый технологичный британский паспорт за всю историю", изготовленный с использованием "новейших и наиболее безопасных методов печати и дизайна", - заявили в МВД страны.

"Выход из ЕС дал нам уникальную возможность восстановить нашу национальную идентичность и проложить новый путь в мире. Мы возвращаемся к культовому сине-золотому дизайну; отныне британский паспорт снова будет тесно переплетен с нашей национальной идентичностью. Я уже не могу дождаться, чтобы начать путешествовать с ним", - цитирует Sky News министра внутренних дел Соединенного Королевства Притти Патель. Ее слова о "восстановлении идентичности" намекают на то, что новый дизайн паспорта - вовсе не новый. Именно так документ в "к культовом сине-золотом дизайне" выглядел с 1921-го по 1988 года. Сейчас паспорта британцев бордового цвета.

Внедрение новых паспортов будет осуществляться поэтапно, однако ожидается, что смену документов осуществят уже к середине 2020 года.

Бывшая премьер-министр Тереза ​​Мэй объявила о возвращении "синих паспортов" еще в декабре 2017 года, назвав это "выражением независимости и суверенитета". Однако до последнего времени в стране паспорта так и не меняли.

Ровно в полночь в субботу, 1 февраля, Великобритания официально перестала быть участницей Евросоюза. Выход Британии из ЕС произошел в 23.00 по Гринвичу, и завершился праздничным концертом в Лондоне и коротким посланием премьера страны к британцам.