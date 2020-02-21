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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

Яйца для Сытника. Как долго глава НАБУ будет третировать бизнес

Категория: Новости / Политика

Яйца для Сытника. Как долго глава НАБУ будет третировать бизнес

“Сытника — вон!” — тысячи яиц с такими надписями появились в среду у входа в здание Национального антикоррупционного бюро и Генпрокуратуры Украины. Таким образом сотрудники Группы компаний “Укрлендфарминг” в очередной раз пытались привлечь внимание властей к тому, что глава НАБУ Артем Сытник борьбе с коррупцией предпочитает борьбу с бизнесом. Что, впрочем, неудивительно — самого Сытника суд тоже признал коррупционером.

В Раде уже собрали 216 подписей под постановлением об увольнении директора НАБУ — 19 февраля это постановление одобрил парламентский комитет по обеспечению правоохранительной деятельности. Но защитники Сытника утверждают, что уволить главу НАБУ никак нельзя, ведь осудили его не за уголовное преступление, а за административное правонарушение.

Яйца для Сытника. Как долго глава НАБУ будет третировать бизнес

 

То, что главе Национального антикоррупционного бюро можно открыто нарушать законы, как нельзя лучше прочувствовали на себе сотрудники “Укрлендфарминга”. Предприятия, которые обеспечивают работой почти 30 тыс. украинцев и платят миллиардные налоги в бюджет государства, оказались на грани закрытия. Все дело в том, что Офис генпрокурора возобновил два уголовных дела трехлетней давности против компании “Авангард” по обращению НАБУ. В бюро обвинили владельца агрохолдинга Олега Бахматюка в том, что бизнесмен якобы незаконно завладел деньгами на строительство двух птицефабрик — предприятия, которые должны были открыться в Хмельницкой и Херсонской областях, так и не появились.

На самом деле агрокомплексы не только были построены, но и успешно производят ежегодно около 3,5 млрд яиц, которые в том числе идут на экспорт. В рамках возбужденных без каких-либо законных причин производств НАБУ без санкции суда начало допросы почти 10 тыс. работников предприятий. Бахматюк объясняет давление на свой бизнес тем, что главным свидетелем стороны обвинения в суде по делу о коррупции директора НАБУ был советник родной сестры Бахматюка Николай Надейко.

Сотрудники предприятий “Укрлендфарминга” и “Авангарда” обвиняют НАБУ в произволе и говорят, что, если фабрики закроют, им, скорее всего, придется уезжать на заработки в Польшу. Митинг, на который приехало почти 6 тыс. аграриев, уже не первый, который сотрудники “Укрлендфарминга” и “Авангарда” проводят в правительственном квартале. Компании уже обращались с письменными обращениями и к президенту Владимиру Зеленскому, и к премьеру Алексею Гончаруку — просили остановить произвол директора НАБУ. Ведь от давления на успешно работающие предприятия пострадают не только их сотрудники, но и бюджет — агрохолдинг создает около 1% ВВП. Сегодня “Укрлендфарминг” не только является крупнейшим производителем куриных яиц в Украине и Европе, но и выращивает зерновые, крупный рогатый скот, а также обеспечивает работой около 27 тыс. украинцев, платит почти 3,5 млрд грн зарплат и 3 млрд грн налогов ежегодно.

“Детективы НАБУ проводят обыски и допрашивают сотрудников, не имеющих понятия, как их работа связана с личными мотивами Сытника препятствовать успешному бизнесу”, — заявила на митинге в среду операционный директор “Укрлендфарминга” Галина Ковток. Она отметила, что глава НАБУ к митингующим не вышел. Поэтому аграрии отправились к Кабинету Министров. “Эти люди борются за свои семьи, любят Украину и хотят здесь работать, и они не позволят, чтобы амбиции одного человека все это разрушили. Нельзя держать на такой должности коррупционера, поэтому мы призываем премьер-министра: доведите дело до конца”, — сказала Ковток, передав требования митингующих сотрудникам Кабмина.

Но власть, похоже, не очень заинтересована в том, чтобы у людей была работа на своей земле, а у государственной казны — стабильные финансовые поступления. Иначе как объяснить тот факт, что обращения работников “Укрлендфарминга” ни Зеленский, ни Гончарук не слышат, а главным антикоррупционным органом страны продолжает руководить человек, внесенный в реестр коррупционеров. Эта ситуация возмущает не только сотрудников агрохолдинга — так, в поддержку требований уволить Сытника на митинге в среду выступил народный депутат Алексей Гончаренко.

Именно депутаты могут сдвинуть с мертвой точки дело отставки Сытника. Авторами документа, который позволит парламенту уволить директора НАБУ, стали нардепы практически из всех фракций. Однако решения правоохранительного комитета, который рекомендовал Раде уволить Сытника, недостаточно — постановление еще должен рассмотреть профильный комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента. А вот в нем инициаторы постановления не имеют большинства, так что дело вновь может застопориться.

Сам же главный антикоррупционер, судя по всему, не обращает внимания на протесты тысяч аграриев и недовольство нардепов. Судя по обнародованной в телеграмм-канале “Джокер” переписке, он якобы уверен, что западные партнеры настоятельно не рекомендовали власти выбивать кресло из-под главы НАБУ. Хотя в коридорах власти давно ходят слухи, что Владимир Зеленский готовится к замене Сытника.

Но вряд ли западные партнеры будут недовольны тем, что власть проведет новый прозрачный конкурс на должность директора НАБУ и это кресло займет человек с незапятнанной репутацией. Который будет бороться с коррупцией, а не с украинцами, создающими добавленную стоимость и платящими налоги в бюджет собственного государства. Если же главу НАБУ Сытника в ближайшее время не уволят, то бюро и дальше будет отчитываться о проделанной работе красивыми слайдами, но реальных приговоров для топ-коррупционеров не будет. Между тем такое положение вещей негативно скажется и на рейтинге президентской партии, и на уровне поддержки самого Владимира Зеленского, ведь о лозунге “Весна придет — сажать будем” избиратели еще не забыли.

 

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