Яйца для Сытника. Как долго глава НАБУ будет третировать бизнес

“Сытника — вон!” — тысячи яиц с такими надписями появились в среду у входа в здание Национального антикоррупционного бюро и Генпрокуратуры Украины. Таким образом сотрудники Группы компаний “Укрлендфарминг” в очередной раз пытались привлечь внимание властей к тому, что глава НАБУ Артем Сытник борьбе с коррупцией предпочитает борьбу с бизнесом. Что, впрочем, неудивительно — самого Сытника суд тоже признал коррупционером.

В Раде уже собрали 216 подписей под постановлением об увольнении директора НАБУ — 19 февраля это постановление одобрил парламентский комитет по обеспечению правоохранительной деятельности. Но защитники Сытника утверждают, что уволить главу НАБУ никак нельзя, ведь осудили его не за уголовное преступление, а за административное правонарушение.

То, что главе Национального антикоррупционного бюро можно открыто нарушать законы, как нельзя лучше прочувствовали на себе сотрудники “Укрлендфарминга”. Предприятия, которые обеспечивают работой почти 30 тыс. украинцев и платят миллиардные налоги в бюджет государства, оказались на грани закрытия. Все дело в том, что Офис генпрокурора возобновил два уголовных дела трехлетней давности против компании “Авангард” по обращению НАБУ. В бюро обвинили владельца агрохолдинга Олега Бахматюка в том, что бизнесмен якобы незаконно завладел деньгами на строительство двух птицефабрик — предприятия, которые должны были открыться в Хмельницкой и Херсонской областях, так и не появились.

На самом деле агрокомплексы не только были построены, но и успешно производят ежегодно около 3,5 млрд яиц, которые в том числе идут на экспорт. В рамках возбужденных без каких-либо законных причин производств НАБУ без санкции суда начало допросы почти 10 тыс. работников предприятий. Бахматюк объясняет давление на свой бизнес тем, что главным свидетелем стороны обвинения в суде по делу о коррупции директора НАБУ был советник родной сестры Бахматюка Николай Надейко.

Сотрудники предприятий “Укрлендфарминга” и “Авангарда” обвиняют НАБУ в произволе и говорят, что, если фабрики закроют, им, скорее всего, придется уезжать на заработки в Польшу. Митинг, на который приехало почти 6 тыс. аграриев, уже не первый, который сотрудники “Укрлендфарминга” и “Авангарда” проводят в правительственном квартале. Компании уже обращались с письменными обращениями и к президенту Владимиру Зеленскому, и к премьеру Алексею Гончаруку — просили остановить произвол директора НАБУ. Ведь от давления на успешно работающие предприятия пострадают не только их сотрудники, но и бюджет — агрохолдинг создает около 1% ВВП. Сегодня “Укрлендфарминг” не только является крупнейшим производителем куриных яиц в Украине и Европе, но и выращивает зерновые, крупный рогатый скот, а также обеспечивает работой около 27 тыс. украинцев, платит почти 3,5 млрд грн зарплат и 3 млрд грн налогов ежегодно.

“Детективы НАБУ проводят обыски и допрашивают сотрудников, не имеющих понятия, как их работа связана с личными мотивами Сытника препятствовать успешному бизнесу”, — заявила на митинге в среду операционный директор “Укрлендфарминга” Галина Ковток. Она отметила, что глава НАБУ к митингующим не вышел. Поэтому аграрии отправились к Кабинету Министров. “Эти люди борются за свои семьи, любят Украину и хотят здесь работать, и они не позволят, чтобы амбиции одного человека все это разрушили. Нельзя держать на такой должности коррупционера, поэтому мы призываем премьер-министра: доведите дело до конца”, — сказала Ковток, передав требования митингующих сотрудникам Кабмина.

Но власть, похоже, не очень заинтересована в том, чтобы у людей была работа на своей земле, а у государственной казны — стабильные финансовые поступления. Иначе как объяснить тот факт, что обращения работников “Укрлендфарминга” ни Зеленский, ни Гончарук не слышат, а главным антикоррупционным органом страны продолжает руководить человек, внесенный в реестр коррупционеров. Эта ситуация возмущает не только сотрудников агрохолдинга — так, в поддержку требований уволить Сытника на митинге в среду выступил народный депутат Алексей Гончаренко.

Именно депутаты могут сдвинуть с мертвой точки дело отставки Сытника. Авторами документа, который позволит парламенту уволить директора НАБУ, стали нардепы практически из всех фракций. Однако решения правоохранительного комитета, который рекомендовал Раде уволить Сытника, недостаточно — постановление еще должен рассмотреть профильный комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента. А вот в нем инициаторы постановления не имеют большинства, так что дело вновь может застопориться.

Сам же главный антикоррупционер, судя по всему, не обращает внимания на протесты тысяч аграриев и недовольство нардепов. Судя по обнародованной в телеграмм-канале “Джокер” переписке, он якобы уверен, что западные партнеры настоятельно не рекомендовали власти выбивать кресло из-под главы НАБУ. Хотя в коридорах власти давно ходят слухи, что Владимир Зеленский готовится к замене Сытника.

Но вряд ли западные партнеры будут недовольны тем, что власть проведет новый прозрачный конкурс на должность директора НАБУ и это кресло займет человек с незапятнанной репутацией. Который будет бороться с коррупцией, а не с украинцами, создающими добавленную стоимость и платящими налоги в бюджет собственного государства. Если же главу НАБУ Сытника в ближайшее время не уволят, то бюро и дальше будет отчитываться о проделанной работе красивыми слайдами, но реальных приговоров для топ-коррупционеров не будет. Между тем такое положение вещей негативно скажется и на рейтинге президентской партии, и на уровне поддержки самого Владимира Зеленского, ведь о лозунге “Весна придет — сажать будем” избиратели еще не забыли.

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