МВД обещает наказывать мошенников, которые выманивают деньги, прикрываясь помощью эвакуированным в Новых Санжарах

Министерство внутренних дел предупредило, что будет наказывать людей, которые мошенническим путем будут собирать деньги, прикрываясь помощью эвакуированным гражданам, размещенным в Новых Санжарах. Об это заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает пресс-служба МВД.

"Сейчас мы вместе с полицией начинаем отслеживать ресурсы, которые, возможно, с целью ввести в заблуждение, будут собирать материальную помощь, призывая передавать ее в Новые Санжары", - сказал заместитель министра внутренних дел.

По его словам, если полиция обнаружит факты подобных мошеннических действий, будет открывать уголовные дела и начинать преследование.

Геращенко отметил, что Украина показала не лучший пример того, как нужно относиться к своим согражданам.

Напомним, 20 февраля самолет с эвакуированными из Ухани украинцами приземлился в Харькове. Отмечалось, что находившееся на борту здоровы, симптомов подозрения на коронавирус у них нет. В МВД подтвердили, что украинцев разместили в медцентре Нацгвардии в Полтавской области. В связи с этим в Полтавской области начались протесты против размещения там украинцев из Уханя.