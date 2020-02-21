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  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

МВД обещает наказывать мошенников, которые выманивают деньги, прикрываясь помощью эвакуированным в Новых Санжарах

Категория: Новости / Происшествия

МВД обещает наказывать мошенников, которые выманивают деньги, прикрываясь помощью эвакуированным в Новых Санжарах

Министерство внутренних дел предупредило, что будет наказывать людей, которые мошенническим путем будут собирать деньги, прикрываясь помощью эвакуированным гражданам, размещенным в Новых Санжарах. Об это заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает пресс-служба МВД.

 

"Сейчас мы вместе с полицией начинаем отслеживать ресурсы, которые, возможно, с целью ввести в заблуждение, будут собирать материальную помощь, призывая передавать ее в Новые Санжары", - сказал заместитель министра внутренних дел.

 

По его словам, если полиция обнаружит факты подобных мошеннических действий, будет открывать уголовные дела и начинать преследование.

Геращенко отметил, что Украина показала не лучший пример того, как нужно относиться к своим согражданам.

Напомним, 20 февраля самолет с эвакуированными из Ухани украинцами приземлился в Харькове. Отмечалось, что находившееся на борту здоровы, симптомов подозрения на коронавирус у них нет. В МВД подтвердили, что украинцев разместили в медцентре Нацгвардии в Полтавской области. В связи с этим в Полтавской области начались протесты против размещения там украинцев из Уханя.

Источник: 112.ua


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