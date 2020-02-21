Италия: паника и фатализм

В Италии жертвами COVID-19 стали уже два человека. В пятницу и субботу стало известно о десятках новых случаев заражения. Власти объявили о жёстких мерах безопасности, включая изоляцию не только заболевших, но и всех, кто с ними мог контактировать.

Пожилой мужчина скончался в Падуе на севере страны. Пока неясно, как именно он заразился: диагноз ему поставили в последний момент.

Ещё одна женщина в субботу скончалась в Ломбардии, в Кодоньо. В городке с населением 15 тысяч человек — трое заболевших. Жителям рекомендовано не выходить из дома, закрыты школы и большинство магазинов, отменены церковные службы. Паника соседствует с фатализмом:

"Я очень волнуюсь. Вот, поеду куплю продуктов — а то дальше может быть хуже".

"После того, как стало известно о заражении, все запаниковали. Ну ладно маски, но так сильно паниковать, мне кажется, не надо. Всё закрывается. Теперь работающим людям будет очень непросто".

"Кому как на роду написано, тот так и умрёт. А что мы сможем сделать? Голыми руками вирус не остановить".В субботу в Италию вернулись 19 человек, которые провели две недели на лайнере Diamond Princess. Японские врачи не нашли у них следов коронавируса, однако в Италии их на всякий случай проверят ещё раз.

[Обновлено: 22.02.2020 в 22:57 мск — увеличилось число подтверждённых случаев заражения]

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