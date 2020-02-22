В Израиле без права на остановку ездит автобус с зараженными коронавирусом корейцами

В Израиле без права на остановку пассажирский автобус с 22 корейскими туристами уже второй день ездит по дорогам юга Израиля после того, как ни один туристический комплекс не согласился их принять.

Сообщается, что на короткое время туристы остановились на автозаправке Лахиш, расположенной примерно в 30 км к юго-востоку от Ашкелона, и пока совершенно неясно, где они проведут ночь и когда вернутся в свою страну.

"У нас здесь не задний двор, и мы не позволим действовать на нашей территории так, будто здесь нет гражданских властей", - заявил представитель регионального совета Гуш-Эцион.

Жители поселений, расположенных на горе Гило, пообещали заблокировать въезд для туристов в случае, если тех все-таки захотят поселить в этом регионе.

До этого корейцы побывали на экскурсии в Пещере патриархов в древней части Хеврона, после чего сопровождавшие их 12 бойцов израильского пограничного патруля были отправлены на две недели домой в изоляцию.

После заявления премьер-министра страны Биньямина Нетаниягу о том, что корейских туристов необходимо как можно быстрее выпроводить домой, официальный Сеул заявил протест против насильственного возвращения десятков его граждан на рейсах Korean Air.





