 
Информация к новости
  • Просмотров: 62
  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

В Украине из-за непогоды задерживаются поезда

Категория: Новости

В Украине из-за непогоды задерживаются поезда

Из-за последствий сильного ветра и осадков в Украине возникли задержки в движении пассажирских поездов. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" (УЗ). Речь идет о поездах:

  • № 49 Киев – Трускавец;
  • № 602 Львов – Солотвино;
  • № 81 Ужгород – Киев;
  • № 29 Ужгород – Киев;
  • № 141 Бахмут – Львов.

Также есть задержки в расписании движения нескольких пригородных поездов. В компании отметили, что работают над ликвидацией последствий непогоды и призвали внимательно слушать объявления на вокзалах относительно возможных изменений в расписании движения поездов.

"В результате шквального ветра на территории обслуживания регионального филиала "Львовская железная дорога" зафиксировано падение деревьев на рельсы и нависание ветвей на линиях электропередач, которые помешали работе железнодорожной инфраструктуры и оборудованию на станции Ходоров, участках Львов – Сапежанка, Оброшино – Щирец, Любинь Великий – Комарно, Яблонька – Соколики – Сянки, Рожнятов – Долина, Глубочек Великий – Озерная, Озерная – Собрания",
 – уточнили в компании.


Источник: СЕГОДНЯ



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать