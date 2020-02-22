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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный разводится с женой

Категория: Новости

Звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный разводится с женой

Популярный российский актер, звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный и его жена Агата Муцениеце решили развестись. Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram в понедельник 24 февраля.
По его словам, после долгих раздумий, он и его супруга приняли решение расстаться.

"Мы планируем официально расторгнуть наши отношения, но мы всегда будем родными друг другу людьми, и будем любить наших детей так же сильно, а может еще и больше. Наши отношения, остаются дружескими, все происходит обоюдно, с уважением и по-взрослому".

Прилучный также попросил СМИ и поклонников проявить солидарность и поддержать их в непростой период.

 


Источник: ВЕСТИ



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