Трамп надеется на примирение Украины и РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы представители Российской Федерации и Украины встретились и наладили отношения. Об этом он сказал в беседе с журналистами дома перед вылетом в Индию, сообщает пул журналистов администрации.



«Я хотел бы, чтобы они собирались вместе. Я думаю, если бы они собрались вместе в том смысле, что они бы согласились друг с другом, это было бы замечательно»,

«Я вижу, что за то короткое время, что вы находитесь на посту президента, вы уже достигли значительного прогресса в отношениях с Россией»,

— сказал Трамп.Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что видит прогресс в отношениях Украины и Российской Федерации. Так, американский президент подчеркнул, что прогресс в отношениях Украины и России является заслугой президента Украины Владимира Зеленского.- заявил Трамп.Перед этим во время встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом президент Владимир Зеленский высказался относительно необходимости поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов Америки. Зеленский подчеркнул, что войну на Донбассе можно остановить только совместными усилиями Вашингтона и Европейского союза.