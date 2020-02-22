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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Трамп надеется на примирение Украины и РФ

Категория: Новости / Политика

Трамп надеется на примирение Украины и РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы представители Российской Федерации и Украины встретились и наладили отношения. Об этом он сказал в беседе с журналистами дома перед вылетом в Индию, сообщает пул журналистов администрации.

«Я хотел бы, чтобы они собирались вместе. Я думаю, если бы они собрались вместе в том смысле, что они бы согласились друг с другом, это было бы замечательно»,
 — сказал Трамп.
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что видит прогресс в отношениях Украины и Российской Федерации. Так, американский президент подчеркнул, что прогресс в отношениях Украины и России является заслугой президента Украины Владимира Зеленского.
«Я вижу, что за то короткое время, что вы находитесь на посту президента, вы уже достигли значительного прогресса в отношениях с Россией»,
 - заявил Трамп.
Перед этим во время встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом президент Владимир Зеленский высказался относительно необходимости поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов Америки. Зеленский подчеркнул, что войну на Донбассе можно остановить только совместными усилиями Вашингтона и Европейского союза.


Источник: АиФ



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