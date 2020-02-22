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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Карпаты укрыло снежными сугробами в человеческий рост

Категория: Новости

Карпаты укрыло снежными сугробами в человеческий рост

В высокогорье Карпат идет снег, из-за метели видимость ограничена до 30 м.  Средняя высота снежного покрова в горах достигает 1 м 54 см, заявил начальник Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии Владимир Фригович.

«Этот показатель образовался с нарастанием. То есть снег был, немного растаял, а потом несколько дней снова снежило»,
 - пояснил он.
По его словам, ночью в Карпатах ветер достигал 34 м / с, в Ивано-Франковске - 26м / с. Метеорологи называют эти явления чрезвычайными.
Фригович добавил, что циклон, который вызвал нынешнюю погоду, отойдет, но через несколько дней стоит ожидать его вторую волну. 
«В Карпатах снова будет идти снег, в низменных районах будет дождь и сильный ветер»,
- отметил Фригович.
Как сообщалось, в Ивано-Франковске сильный ветер ночью повалил деревья, повредил билборды и крыш.


Источник: Лента



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