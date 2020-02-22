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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

«Слуга народа» на местных выборах откажется от концепции новых ли

Категория: Новости / Политика

«Слуга народа» на местных выборах откажется от концепции новых ли

В правящей партии "Слуга народа" на местных выборах откажутся от тактики выдвижения "новых лиц".

“Рейтинг у них еще есть, и этого запаса может хватить до местных выборов, но там все равно не сработает тактика новых лиц”,
 – считает один из депутатов прошлых созывов.

С таким тезисом соглашаются и в самой правящей партии.

“Мы будем искать другую концепцию чем новые лица, потому что на местных выборах это не сработает. Там совсем другая природа выбора. И есть определенное разочарование от новых, мы это понимаем. Мы будем искать профессиональных опытных людей, которым люди будут доверять”,
 – рассказал один из лидеров “Слуги народа”.

По словам политика, в политической силе намерены создать специальный отдел для проверки связей и биографии кандидатов. Таким образом, в партии планируют избежать сюрпризов наподобие судимости народного депутата Иванисова.

Ответственными за проведение местных выборов в “Слуге народа” будут народный депутат Александр Качура и помощник президента Сергей Шефир.


Источник: БУКВЫ



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