«Слуга народа» на местных выборах откажется от концепции новых ли

В правящей партии "Слуга народа" на местных выборах откажутся от тактики выдвижения "новых лиц".

“Рейтинг у них еще есть, и этого запаса может хватить до местных выборов, но там все равно не сработает тактика новых лиц”,

– считает один из депутатов прошлых созывов.

С таким тезисом соглашаются и в самой правящей партии.

“Мы будем искать другую концепцию чем новые лица, потому что на местных выборах это не сработает. Там совсем другая природа выбора. И есть определенное разочарование от новых, мы это понимаем. Мы будем искать профессиональных опытных людей, которым люди будут доверять”,

– рассказал один из лидеров “Слуги народа”.

По словам политика, в политической силе намерены создать специальный отдел для проверки связей и биографии кандидатов. Таким образом, в партии планируют избежать сюрпризов наподобие судимости народного депутата Иванисова.

Ответственными за проведение местных выборов в “Слуге народа” будут народный депутат Александр Качура и помощник президента Сергей Шефир.