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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Евросоюз выделил 230 млн евро на борьбу с коронавирусом

Категория: Новости / Экономика и финансы

Евросоюз выделил 230 млн евро на борьбу с коронавирусом

Евросоюз объявил о выделении 232 млн евро для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии в понедельник, 24 февраля.

"Поскольку количество случаев продолжает расти, общественное здравоохранение является приоритетом номер один. Будь то повышение готовности в Европе, в Китае или где-либо еще, международное сообщество должно работать вместе. Европа здесь, чтобы играть ведущую роль",
 – объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Отмечается, что 114 млн евро будет направлено Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), еще 15 млн евро – в Африку для предотвращения распространения вируса. Кроме того, 100 млн евро выделяется на производство вакцины и исследовательские проекты. Еще 3 млн евро будет направлено на работу механизма гражданской защиты ЕС для возвращения граждан сообщества из Уханя, который стал центром эпидемии.
Ранее власти Евросоюза выделили экстренное финансирование в 10 млн евро для исследования коронавируса и методов противодействия его распространению.
По последним данным в Китае число смертельных случаев в результате вызванного коронавирусом заболевания увеличилось за сутки на 150 человек – до 2592. Общее число заразившихся составило 77150 человек. Также сообщалось, что коронавирус зафиксировали еще в трех странах – Афганистане, Бахрейне и Кувейте.


Источник: Корреспондент



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