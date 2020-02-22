Евросоюз выделил 230 млн евро на борьбу с коронавирусом

Евросоюз объявил о выделении 232 млн евро для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии в понедельник, 24 февраля.
"Поскольку количество случаев продолжает расти, общественное здравоохранение является приоритетом номер один. Будь то повышение готовности в Европе, в Китае или где-либо еще, международное сообщество должно работать вместе. Европа здесь, чтобы играть ведущую роль",– объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Отмечается, что 114 млн евро будет направлено Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), еще 15 млн евро – в Африку для предотвращения распространения вируса. Кроме того, 100 млн евро выделяется на производство вакцины и исследовательские проекты. Еще 3 млн евро будет направлено на работу механизма гражданской защиты ЕС для возвращения граждан сообщества из Уханя, который стал центром эпидемии.
Ранее власти Евросоюза выделили экстренное финансирование в 10 млн евро для исследования коронавируса и методов противодействия его распространению.
По последним данным в Китае число смертельных случаев в результате вызванного коронавирусом заболевания увеличилось за сутки на 150 человек – до 2592. Общее число заразившихся составило 77150 человек. Также сообщалось, что коронавирус зафиксировали еще в трех странах – Афганистане, Бахрейне и Кувейте.