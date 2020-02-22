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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

Украинские моряки, находящиеся на арестованном судне в Китае, просят о помощи

Категория: Новости

Украинские моряки, находящиеся на арестованном судне в Китае, просят о помощи

Экипаж судна NEW ORION, которое сейчас находится в Китае под арестом, просит помощи у одесситов. Об этом стало известно из публикации на странице в Фейсбук «Черный список Одесса».

"Судно находится в Китае, стоит под арестом. Судовладелец не платит зарплату уже более 4-х месяцев. На судне заканчивается топливо (а это электричество, тепло, вода). У экипажа закончились контракты ещё в декабре. Судовладелец каждую неделю на протяжении 2-х месяцев кормит завтраками, что будет зарплата и замена на днях",
 - говорится в сообщении.
Более того, по информации мужчины, на судне находится человек, которому срочно нужна медицинская помощь. 15 декабря он получил травму (паховую грыжу), о чем сообщил капитану и судовладельцу. Однако по приходу в порт никаких действий судовладелец не предпринял, и в больницу член экипажа отправлен не был.
Спустя 4 дня они вышли на рейд, где были арестованы, и до сих пор человек не получил помощь врачей. Прошу вас посодействовать возвращению домой,
 - обратился к одесситам автор поста.


Источник: Одесса Медиа



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