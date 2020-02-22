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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

В Google объяснили, почему ее приложений нет на новых смартфонах Huawei

Категория: Новости

В Google объяснили, почему ее приложений нет на новых смартфонах Huawei

Устройства, вышедшие после 16 мая 2019 года, считаются несертифицированными, поскольку Google не имеет право их сертифицировать из-за запрета. Так компания Google прокомментировала невозможность устанавливать свои приложения на новые смартфоны китайской компании Huawei.
При этом Google продолжает работать с компанией Huawei в соответствии с правительственными постановлениями, предоставляя обновления безопасности и обновления приложений и сервисов Google на существующих устройствах и будет это делать, пока это разрешено.
Американский тех-гигант избегает вопросов о том, представляет ли Huawei какую-либо угрозу национальной безопасности США, а все ее аргументы сводятся к защите пользователей.
Поисковый гигант предупреждает об опасности при загрузке Gmail, YouTube, Google Play или любого другого программного обеспечения Google из сторонних источников, поскольку не может гарантировать, что они "не изменены и не содержат вредоносное ПО".
Компания также отговаривает пользователей использовать различные сомнительные методы доступа к сервисам Google.


Источник: Ліга



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