Скалецкая в защитном костюме пришла к соседям по санаторию в Новых Санжарах

Зоряна Скалецкая впервые встретилась с эвакуированными из Китая украинцами в санатории Новые Санжары. До этого министр здравоохранения контактировала лишь с экипажем, который вывозил наших граждан из Китая.



"Сегодня впервые встретилась с гражданами, эвакуированными из Китая. Посетила их комнаты на втором и третьем этажах санатория "Новые Санжары". Все здоровы. Ни у одного из эвакуированных подозрения ОРВИ нет",

"Мой костюм - обязательное требование эпидемиологов, нарушать которое я не имею права",

"Я думаю, что моей жизни ничего не угрожает. Даже если у кого-то обнаружат коронавирус, мы обеспечим всю необходимую медицинскую помощь",

- написала глава МОЗ в Фейсбуке.На фотографиях Скалецкая в костюме, тогда как семья, с которой она встретилась, в обычных медицинских масках, а мальчик и вовсе без нее.- пояснила министр.По словам Скалецкой, все эвакуированные придерживаются всех правил, а жалобы касаются бытовых вопросов.В комментарии "5 каналу" Скалецкая сказала, что поселилась в санатории, чтобы доказать, что все безопасно.- добавила она.Около полусотни граждан Украины и около 30 иностранцев вывезли из Уханя из-за коронавируса. 20 февраля их доставили в санаторий Новые Санжары под Полтавой. В результате протестов части населения у автобуса с людьми разбили окна. На следующий день обстановка стабилизировалась. Прибывшие из Китая две недели будут на обсервации. Зоряна Скалецкая заявила о том, что также проведет в санатории две недели. Это время она будет работать удаленно.