В Украине завтра появятся в обращении новые банкноты в 200 гривен

В Украине 25 февраля появятся в обращении новые банкноты номиналом 200 гривен. Национальный банк Украины (НБУ) сообщает, что эта банкнота является усовершенствованной по сравнению с дизайном 2007 года.

Банкнота подражает новым банкнотам номиналом 20, 100, 500 и 1000 гривен. На лицевой стороне размещен портрет Леси Украинки, а на обратной стороне – изображение здания Въездной башни Луцкого замка. Портрет Леси Украинки перемещен в центр банкноты (раньше был с правой стороны). Размер новой банкноты не изменился – 75 x 148 мм. Цветовая гамма та же самая.

Защита новой банкноты 200 гривен по сравнению с банкнотой образца 2007 года усовершенствована - она имеет несколько новых инновационных элементов защиты. Так, возвращая банкноту в руках, легко проверить ее элемент защиты – оптически-переменный элемент SPARK, который должен постепенно менять цвет.

Еще один инновационный элемент защиты – "оконная" защитная лента. Эта частично введенная в толщу бумаги полимерная лента содержит цифровое изображение номинала банкноты и тризуба – малого государственного герба Украины. Если поменять угол наклона банкноты, наблюдается кинетический эффект – изменяется направление движения ее фонового изображения.

Также улучшена рельефность элементов печати, в том числе элемента для людей с нарушениями зрения. Изменена и усовершенствована ультрафиолетовая и инфракрасная защита; серийный номер черного цвета выполнен шрифтом с переменной высотой знаков и расположен вертикально вдоль правого края обратной стороны банкноты.

По состоянию на 1 октября 2019 года количество банкнот номиналом 200 гривен в обращении составила 632,5 млн штук (около 22,5% от общего количества банкнот в наличном обращении).

Банкноты образца 2007 и 2019 годов будут находиться в обращении одновременно. После введения в обращение новых 200-гривневых банкнот не нужно обменивать банкноты предыдущего образца на новые.

Новыми банкнотами Национальный банк будет замещать изношенные и поврежденные 200-гривневые банкноты образца 2007 года. Постепенно в обращении будет становиться более новых 200-гривенных банкнот за замену изношенных.