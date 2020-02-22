 Ассоциация женщин Суворовского района отметила 20-летний юбилей

Оказаться в нужное время в нужном месте и помочь тем, кому нужна помощь – главный девиз общественной организации «Ассоциация женщин Суворовского района». Уже два десятка лет неравнодушные и прекрасные люди этого коллектива помогают детям-сиротам, многодетным семьям, женщинам, попавшим в сложную ситуацию. Свою деятельность они особо не афишируют, но оставаться незаметными им не удается. Десятки тысяч жителей Суворовского, Беляевского, Овидиопольского, Ширяевского и других районов об их добрых делах знают не понаслышке. Сегодня Ассоциация женщин Суворовского района отмечает 20-летний юбилей и принимает поздравления от тех, кто всегда рядом, кто поддерживает их и помогает им нести эту нелегкую, но такую важную миссию – помогать людям.

Сегодня у нас очень важная дата, очень большой праздник. Все мы разные, но все мы вместе, в этом нашем богатство и наша сила. Независимо от вероисповедания, партийной принадлежности, мы считаем, что перед женщинами Украины стоит очень много задач, в которых мы можем поучаствовать и помочь в их решении. Это и гендерная политика, и насилие в семье, и бездомные дети и неравноправие женщин по отношению к оплате их труда,

- рассказывает один из соучредителей организации, предприниматель Людмила Фарина.

Все 20 лет Ассоциацию женщин Суворовского района возглавляет удивительная женщина – Клавдия Матвеевна Шикина. За ее плечами более сорока лет государственной службы. Она умеет не только успешно управлять многотысячным коллективом, но и самое главное – вовремя находить и откликаться на просьбы тех, кто так нуждается в помощи. На счету Клавдии Матвеевны – множество наград и благодарностей. В 2008-м за преданность делу и бескорыстную работу она получила звание «Женщина года», в 2009-м – стала лауреатом конкурса «Люди дела» памяти Бориса Деревянко, в 2010-м указом Президента Украины удостоена орденом «За заслуги» ІІІ степени.

Наша организация объединяет всех женщин, которые любят помогать. Мы поддерживаем детей, многодетные семьи, стариков. Организовываем экскурсии, походы в театр. Мы не имеем государственной поддержки, и все делаем только за счет членов нашего коллектива,

- рассказывает Клавдия Матвеевна.

Почти четверть века дружит с Клавдией Матвеевной настоятельница Свято-Архангело-Михайловского Одесского женского монастыря, матушка игуменья Серафима, и тесно сотрудничает с Ассоциацией с самого начала ее создания.

Клавдия Матвеевна – достойный лидер, она мотор, который всех собирает в одну общую семью, без нее все это было бы невозможно. За 20 лет Ассоциация прошла большой путь, они единственные, кто остался на плаву, кто живет, борется и побеждает. Мы должны трудиться, потому что в Священном писании сказано – жатвы много, делателей мало. Поэтому никуда мы денемся. Хочется пожелать, чтобы у вас было очень много жатвы. И самое главное – душевной молодости, которая светится в ваших глазах,

- отметила игуменья Серафима.

С самого начала своей деятельности активистки женского движения брали на себя решение самых сложных задач, которыми, по сути, должно заниматься государство. Еще в начале 2000-х годов они выискивали и собирали по улицам города малолетних беспризорников, затем занимались устройством судеб обитателей детского приемника-распределителя, помогали в решении конфликтов самых трудных, самых неблагополучных семей. Ведь важно не только поддержать, помочь тем, кто оказался в сложной ситуации, материально, но и психологически, поэтому Ассоциация очень тесно работает и с полицией, и с органами местного самоуправления.

По случаю юбилея глава Суворовской райадминистрации Сергей Кондратюк вручил активисткам женского движения благодарственные грамоты.

Нельзя не отметить, что ваш труд, который на протяжении длительного времени вы делаете в Суворовском районе, он реально нужен. И персональное спасибо Клавдии Матвеевне, как бессменному руководителю. Без нее не было бы такого успеха. Нам предстоит очень сложный год, поэтому мы надеемся на вашу помощь, - отметил Сергей Кондратюк.

У истоков организации с самого начала стояли экс-мэр города Руслан Боделан и руководство Одесского морского порта – почетный гражданин Одессы Николай Павлюк и председатель профсоюза работников морского транспорта Владимир Зайков. Сегодня Ассоциацию также поддерживают успешные предприниматели, бизнесмены города, депутаты. Всегда безотказно на просьбы организации отзывается и почетный гражданин Одессы Сергей Васильевич Кивалов.

Сегодня на счету Ассоциации женщин Суворовского района сотни добрых дел. При их участии успешно реализованы такие проекты, как «Борьба с бездомностью и детской беспризорностью», «Социальная поддержка семьи, материнства и детства в Одессе», проведено множество благотворительных акций, праздничных мероприятий и семинаров.

Я состою в этой организации уже 15 лет. Мы помогаем и добрыми делами, и добрыми советами, на протяжении всего года проводим благотворительные мероприятия. Сначала новогодние праздники, потом пасхальные. Сейчас готовимся к акции «Пасхальный дар детям». Потом – Международный день защиты детей. В летнее время можем проводить спортивные праздники, походы в дельфинарий, аквапарки, музеи, помогаем устраивать детей в оздоровительные лагеря. Сведения о тех, кто нуждается в нашей помощи, мы получаем от школ, детских садов. Помогаем не только малообеспеченным, но и одаренным, талантливым детям,

- рассказывает волонтер Ассоциации Татьяна Флейшер.

Всюду успевать и вовремя реагировать на сигналы о помощи организации удается за счет неравнодушных людей, волонтеров, которые готовы отдавать ближним свое время, любовь и внимание. Уже 15 лет такой работой занимается София Григорьевна Телипенко.

Я сама через все это прошла. Сначала воспитывалась в доме малютки, потом пошла по детдомам. Когда выходила из школы-интерната, у меня уже была трудовая. Пошла работать на фабрику Воровского, через три года наши работники сделали мне там свадьбу. Я все время с детьми, и мне нравится помогать людям, потому что я прошла через эту школу,

- поделилась София Григорьевна.

Под опекой Ассоциации женщин Суворовского района находятся школы, детские дома, приюты, а также отдельные семьи и одинокие люди.

Уже 20 лет Ассоциация женщин Суворовского района делает доброе дело, занимаемся социальной политикой, которой, в общем-то, должно заниматься государство. На свои хрупкие плечи женщины взяли тяжести жизни детей из необеспеченных детей, матерей- одиночек, они помогают одеждой, обувью, они организовывают праздники, все свободное время отдают решению социальных вопросов. Это действительно золотой фонд Одессы и гордость нашего города, а блеск в глазах этих женщин говорит о том, что они еще очень много могут сделать,

- поделилась активистка Ассоциации Ольга Кравченко.

А работы Ассоциации предстоит еще очень много, но главное, что их труд действительно заметен, востребован и приносит свои плоды.