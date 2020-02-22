 Ассоциация женщин Суворовского района отметила 20-летний юбилей

Оказаться в нужное время в нужном месте и помочь тем, кому нужна помощь – главный девиз общественной организации «Ассоциация женщин Суворовского района». Уже два десятка лет неравнодушные и прекрасные люди этого коллектива помогают детям-сиротам, многодетным семьям, женщинам, попавшим в сложную ситуацию. Свою деятельность они особо не афишируют, но оставаться незаметными им не удается. Десятки тысяч жителей Суворовского, Беляевского, Овидиопольского, Ширяевского и других районов об их добрых делах знают не понаслышке. Сегодня Ассоциация женщин Суворовского района отмечает 20-летний юбилей и принимает поздравления от тех, кто всегда рядом, кто поддерживает их и помогает им нести эту нелегкую, но такую важную миссию – помогать людям.
Все 20 лет Ассоциацию женщин Суворовского района возглавляет удивительная женщина – Клавдия Матвеевна Шикина. За ее плечами более сорока лет государственной службы. Она умеет не только успешно управлять многотысячным коллективом, но и самое главное – вовремя находить и откликаться на просьбы тех, кто так нуждается в помощи. На счету Клавдии Матвеевны – множество наград и благодарностей. В 2008-м за преданность делу и бескорыстную работу она получила звание «Женщина года», в 2009-м – стала лауреатом конкурса «Люди дела» памяти Бориса Деревянко, в 2010-м указом Президента Украины удостоена орденом «За заслуги» ІІІ степени.
Почти четверть века дружит с Клавдией Матвеевной настоятельница Свято-Архангело-Михайловского Одесского женского монастыря, матушка игуменья Серафима, и тесно сотрудничает с Ассоциацией с самого начала ее создания.
С самого начала своей деятельности активистки женского движения брали на себя решение самых сложных задач, которыми, по сути, должно заниматься государство. Еще в начале 2000-х годов они выискивали и собирали по улицам города малолетних беспризорников, затем занимались устройством судеб обитателей детского приемника-распределителя, помогали в решении конфликтов самых трудных, самых неблагополучных семей. Ведь важно не только поддержать, помочь тем, кто оказался в сложной ситуации, материально, но и психологически, поэтому Ассоциация очень тесно работает и с полицией, и с органами местного самоуправления.
По случаю юбилея глава Суворовской райадминистрации Сергей Кондратюк вручил активисткам женского движения благодарственные грамоты.
У истоков организации с самого начала стояли экс-мэр города Руслан Боделан и руководство Одесского морского порта – почетный гражданин Одессы Николай Павлюк и председатель профсоюза работников морского транспорта Владимир Зайков. Сегодня Ассоциацию также поддерживают успешные предприниматели, бизнесмены города, депутаты. Всегда безотказно на просьбы организации отзывается и почетный гражданин Одессы Сергей Васильевич Кивалов.
Сегодня на счету Ассоциации женщин Суворовского района сотни добрых дел. При их участии успешно реализованы такие проекты, как «Борьба с бездомностью и детской беспризорностью», «Социальная поддержка семьи, материнства и детства в Одессе», проведено множество благотворительных акций, праздничных мероприятий и семинаров.
Всюду успевать и вовремя реагировать на сигналы о помощи организации удается за счет неравнодушных людей, волонтеров, которые готовы отдавать ближним свое время, любовь и внимание. Уже 15 лет такой работой занимается София Григорьевна Телипенко.
Под опекой Ассоциации женщин Суворовского района находятся школы, детские дома, приюты, а также отдельные семьи и одинокие люди.
А работы Ассоциации предстоит еще очень много, но главное, что их труд действительно заметен, востребован и приносит свои плоды.