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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

В Василькове пьяный отец избил 7-месячную малышку

Категория: Новости / Происшествия

В Василькове пьяный отец избил 7-месячную малышку

Ночью в Василькове пьяный местный житель нанес травмы 7-месячной дочери. Позже полицейским он объяснил, что младенец своим плачем мешал ему спать, сообщает ГУ НП Киевской области.

Зайдя в комнату, мать выхватила ребенка и выбежала с ним из дома. Затем женщина вызвала врачей скорой. Сейчас пострадавшая девочка находится в больнице с гематомой и сотрясением головного мозга.

41-летнего отец-злоумышленник задержан. Мужчине объявлено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 15 (Покушение на преступление) ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. Досудебное расследование продолжается.


Источник: СЕГОДНЯ



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