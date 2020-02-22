В Василькове пьяный отец избил 7-месячную малышку

Ночью в Василькове пьяный местный житель нанес травмы 7-месячной дочери. Позже полицейским он объяснил, что младенец своим плачем мешал ему спать, сообщает ГУ НП Киевской области.

Зайдя в комнату, мать выхватила ребенка и выбежала с ним из дома. Затем женщина вызвала врачей скорой. Сейчас пострадавшая девочка находится в больнице с гематомой и сотрясением головного мозга.

41-летнего отец-злоумышленник задержан. Мужчине объявлено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 15 (Покушение на преступление) ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. Досудебное расследование продолжается.