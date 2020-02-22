В Антарктиде станция "Академик Вернадский" окружена малиновым снегом

Фото с далекой Антарктиды выглядят впечатляюще – малиновый, а кое-где даже кровавый снег, окружающий украинскую станцию "Академик Вернандский". На первый взгляд кажется, будто здесь могло произойти убийство или кто-то разлил малиновое варенье. Но на самом деле, такую окраску снегу дают микроскопические снежные водоросли.



"Наши ученые их определили под микроскопом как хламидомонады Chlamydomonas nivalis, - рассказывают в Национальном антарктическом научном центре. - Водоросли размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и хранятся в снегу в течение всей длительной зимы. Когда погодные условия становятся благоприятными (а сейчас в Антарктиде как раз лето), споры начинают прорастать. Поскольку, кроме зеленого пигмента - хлорофилла, их клетки содержат еще и красный каротиновый слой, на снегу возникают красные пятна как от малинового джема. Кстати, этот слой защищает водоросли от ультрафиолетового излучения".

Напомним, в последние недели жара в Антарктиде бьет температурные рекорды. В середине февраля здесь и было зафиксировано +20°С!Украинские ученые подтверждают такие погодные аномалии и говорят, что вышеупомянутое "цветение снега" способствует изменению климата. Из-за красно-малинового цвета снег меньше отражает солнечного света и тает быстрее. Как следствие - в нем образуется все больше ярких водорослей.Но, когда у нас начнется весна, в Антарктиде соответственно будет осень, температура снизится. А с наступлением холодов хламидомонада готовится к зимнему покою и "цветение" снега прекращается.В Национальном антарктическом научном центре говорят, что такое явление, кроме Антарктиды, можно наблюдать еще и в Арктике, а также в Альпах и других высокогорных экосистемах.