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В Германии авто влетело в толпу людей на карнавале. 15 человек ранены

Категория: Новости / Происшествия

В Германии авто влетело в толпу людей на карнавале. 15 человек ранены

В немецком городе Фолькмарсен во время карнавала в толпу людей влетел автомобиль. Об этом сообщает агентство Reuters в понедельник, 24 февраля. В сообщении говорится, что в результате ДТП были ранены 15 человек, среди пострадавших есть дети. По словам местных правоохранителей, водителя удалось задержать на месте происшествия. Пока неизвестно, был ли это несчастный случай или спланированное нападение. Свидетели рассказали, что водитель объехал барьер во время шествия, а затем набрал полный газ в толпе. На месте происшествия находятся мэр Фолькмарсена Хартмут Линнекугель и окружной доктор Рейнхард. Городской пожарный инспектор Кай Вибуш, который принимал участие в карнавальном шествии с несколькими пожарными, сразу же взял на себя координацию.

Десятки бригад скорой помощи уже прибыли на место, также там приземлился вертолет. Полиция оцепила место происшествия и допрашивает свидетелей.


Источник: ВЕСТИ



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