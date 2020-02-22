В Одесской области многодетная мать заплатит штраф за издевательства ее детей над одноклассниками

В Лиманском районе двое 14-летних детей издевались над своими одноклассниками. За то, что подростки травили двоих других школьников, их мать заплатит 850 гривен штрафа.

Инцидент произошел в селе Александровка Лиманского района. Двое 14-летних братьев издевались над двумя другими детьми в течение трех месяцев. В реестре говорится, что они оказывали психологическое давление, что стало причиной психологической травмы у пострадавших школьников.

За буллинг их мать заплатит 850 гривен, она воспитывает четверых детей. В суде женщина признала вину подростков и рассказала, что провела беседу со своими детьми.