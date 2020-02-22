В Италии зафиксирован шестой случай смерти от коронавируса

В больнице итальянской Брешии от короновируса умерла пациентка с онкозаболеванием. Положительный тест на вирус CONDIT-19 она получила в воскресенье, а в понедельник скончалась. Это уже шестой зафиксированный в Италии случай смерти от китайского коронавируса.

Также уточняется, что количество заболевших в Италии достигло 224-х человек. Больше всего инфицированных вирусом находится в провинции Ломбардия – 172.

Напомним, из-за обострения эпидемической ситуации, связанной с распространением в северных регионах Италии китайского коронавируса, гражданам Украины рекомендуют временно воздержаться от поездок в итальянских регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт, где есть наибольший риск заражения.