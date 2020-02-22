Одесская Юракадемия продолжает осуществлять подготовку частных исполнителей

Национальный университет «Одесская юридическая академия» является не только центром подготовки высококвалифицированных специалистов, но и центром повышения квалификации для практикующих юристов. В настоящее время на базе Юракадемии стартовал очередной, седьмой по счету, набор на курсы частных исполнителей.

В Одесской юридической академии очень высокий уровень материально-технической базы, это уже стало аксиомой, не требующей доказательств. Так было и 10 лет назад, я помню, потому что являюсь выпускником этого вуза. Здесь созданы все условия для обучения студентов. Высокий уровень дистанционного обучения. Рядом со мной сидел один из лекторов дистанционных онлайн курсов, которые внедрены по всей стране, и которые проходят почти все кандидаты на частных исполнителей. И я был приятно удивлен, что данный лектор является преподавателем именно Национального университета «Одесская юридическая академия»,

- рассказывает первый заместитель и. о. начальника Южного межрегионального управления Министерства юстиции Тимофей Дудин.

Курсы частных исполнителей на базе Национального университета «Одесская юридическая академия» были организованы три года назад по инициативе президента вуза Сергея Васильевича Кивалова. Юракадемия была первым вузом, который получил право на подготовку специалистов в этой сфере.

В конце 19-го года уже новое руководство Министерства юстиции Украины успешно продлило лицензию на наши курсы, и сегодня, уже в 2020-м году, мы открываем новый набор, седьмой по счету, который, как всегда, востребован. Об этом говорит то количество людей, который пришли сегодня, и, которые работают в этой сфере, - поделился декан факультета гражданской и хозяйственной юстиции Денис Колодин.

На курсы частных исполнителей принимаются кандидаты в возрасте от 25 лет. Обязательным является наличие высшего юридического образования и 2-хлетний стаж работы в юридической сфере.

Кандидат обязан знать основы гражданского процесса, гражданского права, на наших курсах большой уклон делается именно в подготовке по нормативной базе, связанной с исполнением решением судов - это закон об органах и лицах, осуществляющих принудительное исполнение решения судов, а также закон об исполнительном производстве,

- рассказывает секретарь совета частных исполнителей Одесского округа Валерий Притуляк.

Лекции на курсах читают как преподаватели вуза, так и уже действующие частные исполнители, которые прошли курс обучения, сдали экзамен и применяют свой опыт непосредственно на практике.

На курсы подготовки частных исполнителей в Одесскую юридическую академию приезжают слушатели со всей Украины. Большинство слушателей - это практикующие юристы, которые уже имеют опыт работы судебными исполнителями в государственной исполнительной службе.

Я остановил свой выбор на Юридической академии, потому что мы - патриоты своего города, мы любим юридическую академию, и те знания, которые дает юридическая академия и будет давать, они наилучшие. Это мой выбор, и я также советую последовать моему примеру и других юристов, - поделился один из слушателей курсов Владимир Поляков.

Профессия частного исполнителя на сегодня является одной из самых престижных в юридической сфере, а также хорошо оплачиваемой. Частный исполнитель получает 10% от взысканной по решению суда суммы.