Уайлдер и Фьюри проведут третий бой

Американский боксер Деонтей Уайлдер (42 победы, 41 из них — нокаутом, 1 поражение, 1 ничья), который в прошлые выходные лишился пояса чемпиона WBC в тяжелом весе после поражения техническим нокаутом в седьмом раунде от британца Тайсона Фьюри (30 побед, 21 из них — нокаутом, 1 ничья), воспользовался правом на матч-реванш, прописанным в его контракте, сообщает ESPN. У американца было 30 дней, чтобы активировать опцию реванша, но он сделал это спустя два дня после фиаско.

Боксерский мир увидит третью дуэль Уайлдера и Фьюри. Напомним, что в первом поединке, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью.

Кстати, после поражения в прошлое воскресенье американец, дважды побывавший в нокдауне и попавший после боя в больницу (из-за проблем с ухом), заявил, что костюм, в котором он выходил на ринг, был слишком тяжелым.



«Мой костюм был слишком тяжелым для меня. С самого начала боя у меня отказали ноги. Было заметно, что у меня проблемы с ногами. Многие говорили, что со мной что-то не так. Я понимаю, что ноги отказали из-за костюма. Я впервые примерял костюм вечером перед боем и не думал, что это будет так тяжело. Он весил около 18 кг или больше»,

— приводит слова Деонтея Уайлдера Yahoo Sports.Отметим, что на 267 ударов британца (82 из них оказались точными) американец ответил лишь 141 «выстрелом» (34 точных).Кстати, Тайсон Фьюри после победы над американцем организовал для своих фанатов вечеринку. Британец, появившись перед толпой в белом пиджаке и зеленом галстуке на голое тело, исполнил песню There Were Three Bronze Bombers In The Air. «В небе было три „бронзовых бомбардировщика“ (прозвище Уайлдера), но потом „Цыганский король“ из Англии сбил их одним ударом», — напевал Тайсон Фьюри.