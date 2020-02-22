В Украине восстановят должность главного санитарного врача

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что правительство планирует восстановить ликвидированную ранее должность главного государственного санитарного врача. Об этом он сообщил в эфире телеканала ICTV.



«Что касается того, кто должен принимать решения, когда министр находится в обсервации, хочу сказать, что в то время, когда есть угроза возникновения эпидемии, большинство вопросов ложится, все же, на главного государственного санитарного врача в стране. Эта должность была в свое время ликвидирована»,

«В ближайшее время будут возложены функции главного государственного санитарного врача на заместителя министра. И я думаю, что система будет работать четко и качественно»,

— сказал Ляшко.По словам замминистра, вскоре правительство планирует восстановить эту должность.— спрогнозировал Ляшко.Как стало известно ранее, министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая представила проект Национальной стратегии контроля онкологических заболеваний до 2030 года.В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая китайского коронавируса COVID-19 не зафиксировано.