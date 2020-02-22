 
Информация к новости
  • Просмотров: 19
  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

В Украине восстановят должность главного санитарного врача

Категория: Новости

В Украине восстановят должность главного санитарного врача

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что правительство планирует восстановить ликвидированную ранее должность главного государственного санитарного врача. Об этом он сообщил в эфире телеканала ICTV.

«Что касается того, кто должен принимать решения, когда министр находится в обсервации, хочу сказать, что в то время, когда есть угроза возникновения эпидемии, большинство вопросов ложится, все же, на главного государственного санитарного врача в стране. Эта должность была в свое время ликвидирована»,
 — сказал Ляшко.
По словам замминистра, вскоре правительство планирует восстановить эту должность.
«В ближайшее время будут возложены функции главного государственного санитарного врача на заместителя министра. И я думаю, что система будет работать четко и качественно»,
 — спрогнозировал Ляшко.
Как стало известно ранее, министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая представила проект Национальной стратегии контроля онкологических заболеваний до 2030 года.
В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая китайского коронавируса COVID-19 не зафиксировано.


Источник: АиФ



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать