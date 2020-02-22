В Украине восстановят должность главного санитарного врача

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что правительство планирует восстановить ликвидированную ранее должность главного государственного санитарного врача. Об этом он сообщил в эфире телеканала ICTV.
«Что касается того, кто должен принимать решения, когда министр находится в обсервации, хочу сказать, что в то время, когда есть угроза возникновения эпидемии, большинство вопросов ложится, все же, на главного государственного санитарного врача в стране. Эта должность была в свое время ликвидирована»,— сказал Ляшко.
По словам замминистра, вскоре правительство планирует восстановить эту должность.
«В ближайшее время будут возложены функции главного государственного санитарного врача на заместителя министра. И я думаю, что система будет работать четко и качественно»,— спрогнозировал Ляшко.
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