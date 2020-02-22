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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

В Измаиле хотят построить медицинскую кислородную станцию на базе Дунайской областной больницы

Категория: Новости / История и общество

В Измаиле хотят построить медицинскую кислородную станцию на базе Дунайской областной больницы

Одесская область разработала Стратегию развития региона, проекты будут реализовываться в течение 2020 -2027 годов. В план развития вошли 70 проектов социальной, экономической и политической направленности. На эти цели Одесская область планирует потратить 19 миллиардов гривен. Окончательно план развития еще не утвердили. Об этом стало известно в ходе постоянной комиссии Областного совета по вопросам охраны здоровья и социальной политики.
В Измаиле на базе Дунайской областной больницы хотят построить медицинскую кислородную станцию. Для реализации проекта необходимы дополнительно 1,5 миллиона гривен, в то время как 4 миллиона уже были собраны.
Члены областной комиссии сообщили, что поддержат проект при наличии финансирования. Также на комиссии был поднят вопрос возможности закрытия трех отделений: отделения лучевой терапии, а также фтизиатрического и психиатрического отделений Дунайской областной больницы. Депутаты Облсовета обратились с письмом не допустить их ликвидации. Как сообщается, рамках медицинской реформы отделения предлагается ликвидировать, и в итоге больным придётся лечиться в Одессе, до которой почти 250 километров.
В рамках реализации медицинской реформы Измаил не сможет иметь медучреждения, оказывающие специализированную медпомощь третьего уровня. Так что ликвидация отделений, по всей видимости, неизбежна. Сейчас в Измаиле думают над тем, что делать с острыми больными, которых по состоянию здоровья нельзя будет перевести в Одессу.
На заседании пришли к выводу, что вопрос будет решаться после выездной комиссии при участии глав районных советов и администраций, которую планируют провести 20 марта.


Источник: УСИ



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