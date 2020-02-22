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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

В среду в Украине ожидается потепление до +14

Категория: Новости

В среду в Украине ожидается потепление до +14

В среду, 26 февраля, в Украине ожидается потепление до +14 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. Так, завтра в течение дня в большинстве областей Украины ожидается +7 +12 градусов, а на юге и западе местами до +14 градусов.

Прохладнее будет в Харьковской области, Сумской и на Закарпатье, там ожидается +4 +7 градусов.

В то же время, на юге, в Днепропетровской, Черкасской и Полтавской областях ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с. На остальной территории юго-западный ветер обещает быть умеренным.

Дожди пройдут в западной части, в Карпатах с мокрым снегом. Местами небольшие – возможны в северной части. Однако подавляющее большинство территории Украины будет принадлежать сухой погоде.

В Киеве 26 февраля будет облачно, без существенных осадков, однако в отдельных районах возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха ночью +2 +5 градусов, завтра днем потеплеет до +8 +10 градусов.


Источник: БУКВЫ



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