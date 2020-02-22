Археологи обнаружили потерянное древнее королевство

Ученые Чикагского университета обнаружили потерянное древнее королевство, датируемое периодом с 1400 г. до н.э. до 600 г. до н.э. При осмотре одного из участков в районе Тюркмен-Карахойюк местный фермер сообщил им, что предыдущей зимой у близлежащего ирригационного канала видел большой камень со странными надписями.

Осмотрев частично находящийся в воде камень, ученые поняли, что он очень древний и содержит надписи на языке, который использовался в этом районе в эпоху бронзы и железа. По мнению эксперта, речь там шла о победе над Фригией, королевством, которым правил легендарный древний царь Мидас.



"Мы понятия не имели об этом королевстве. В одно мгновение мы получили совершенно новую информацию о Ближнем Востоке бронзового века. Чудесная, невероятно удачная находка",

"Боги бури предали [противоборствующих] царей его величеству",

- сказал археолог Джеймс Осборн.Каменная стела была извлечена из канала и была отправлена в местный турецкий музей, где ее тщательно сфотографировали и начали переводить надписи. Было установлено, что это был лувийский язык - одна из древнейших ветвей индоевропейских языков, отличающийся своим уникальным написанием.Перевод показал, что короля-победителя звали Хартапу и он завоевал Фригию.- гласил камень. Лингвистический анализ также показал, что стела была составлена в конце восьмого века до нашей эры, что соответствует времени правления Мидаса.Находка частично решает давнюю загадку. Всего в 10 милях к югу от этого места находится вулкан, где ранее была обнаружена надпись, относящаяся к королю Хартапу, но вот кем он был и каким царством управлял, пока так не удается разгадать.Также было установлено, что город, которым управлял этот король, размещался на площади не менее 300 акров. Сейчас ученые готовятся продолжить исследования, надеясь на еще более впечатляющие открытия.