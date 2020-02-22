Подозрение коронавируса на Закарпатье

Жителя Закарпатской области, которого госпитализировали с подозрением на коронавирус, поместили в изолятор вместе с женой. Об этом сообщает областная государственная администрация.

Как сообщается, у больного были взяты все анализы для проверки. Сначала мужчина обратился с признаками ОРВИ к семейному врачу, и сообщил, что контактировал с китайцами на рынке в Венгрии. Поэтому были приняты меры, при которых мужчину госпитализировали в инфекционное отделение Закарпатской областной больницы.

Сейчас специалисты уточняют связи украинца с жителем Китая, ведь тот не мог точно объяснить, когда его работодатель вернулся из Китая.

Ранее стало известно, что у жителя Закарпатья подозревают коронавирус. Закарпатца госпитализировали в инфекционную больницу. Мужчина заболел после общения с шефом-китайцем из Хубея.