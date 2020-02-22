 
Информация к новости
  • Просмотров: 62
  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Подозрение коронавируса на Закарпатье

Категория: Новости

Подозрение коронавируса на Закарпатье

Жителя Закарпатской области, которого госпитализировали с подозрением на коронавирус, поместили в изолятор вместе с женой. Об этом сообщает областная государственная администрация.
Как сообщается, у больного были взяты все анализы для проверки. Сначала мужчина обратился с признаками ОРВИ к семейному врачу, и сообщил, что контактировал с китайцами на рынке в Венгрии. Поэтому были приняты меры, при которых мужчину госпитализировали в инфекционное отделение Закарпатской областной больницы.
Сейчас специалисты уточняют связи украинца с жителем Китая, ведь тот не мог точно объяснить, когда его работодатель вернулся из Китая.
Ранее стало известно, что у жителя Закарпатья подозревают коронавирус. Закарпатца госпитализировали в инфекционную больницу. Мужчина заболел после общения с шефом-китайцем из Хубея.


Источник: Корреспондент



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать